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社會 社會焦點 保障人權

酒駕上國道「打瞌睡撞護欄、2車」　4犯男被判關9個月

記者黃翊婷／綜合報導

蘇姓男子去年10月酒後開車上國道，卻因為打瞌睡撞上護欄，還波及另外2車，進而挨告。雲林地院法官表示，此案是蘇男第4次酒駕被查獲，而且當時測得血液中酒精濃度高達161.4mg/dL，屬於中高度的嚴重酒醉，確實可能引發高度危險，易科罰金顯然已經不足以達到警惕效果，最終依法判處他有期徒刑9個月。

▲▼ 車禍,擦撞,開車,駕駛。（示意圖／VCG）

▲蘇男酒駕上國道，因打瞌睡發生交通事故，還波及另外2車。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，蘇男2025年10月在台中市某熱炒店飲用啤酒，接著開車上路，並在同日晚間6時許行經高速公路南向262公里200公尺處時，因不勝酒力撞上外側護欄，還波及另外2輛汽車，幸好另外2車的駕駛並未受傷。

蘇男在事故發生之後被送往醫院救治，由醫院進行抽血檢測，測得血液中酒精濃度為161.4mg/dL（即百分之0.1614），事後他在接受警詢、偵訊及法院審理時，均坦承酒駕。

雲林地院法官表示，此案是蘇男第4次酒駕被查獲，先前幾次雖然有獲得易科罰金的機會，但他仍明知故犯，在處於中高度嚴重酒醉的情況下，開車上國道，還在車速極快的狀況下打瞌睡，進而引發交通事故。

法官認為，蘇男的行為確實可能引發高度危險，危害其他用路人的生命安全，考量到他已經坦承犯行，態度尚可，此案中也沒有造成其他人員傷亡，然而，前案已經給過他多次改過的機會，顯然易科罰金的刑度不足以讓他心生警惕，最終依犯駕駛動力交通工具而血液中酒精濃度達百分之0.05以上罪，累犯，判處他有期徒刑9個月，全案仍可上訴。

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您：禁止酒駕，喝酒不開車；未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量，有害健康。

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