判17年還有人支持？呂秋遠驚「柯文哲成立的是宗教」：信徒快清醒

▲民眾黨「 戰！329上凱道討公道」。（圖，下同／記者周宸亘攝）。



記者施怡妏／綜合報導

柯文哲因京華城等案一審遭判應執行17年徒刑、褫奪公權6年，民眾黨隨即訴諸「政治判決」論述，並號召支持者集結凱道，以街頭動員回應司法判決。呂秋遠律師表示，一審判決結果17年的政治人物，竟然還有一群支持者不離不棄，驚呼「柯文哲真正成立的，是宗教。」

呂秋遠律師在臉書發文，柯文哲雖然成立政黨、公司與基金會，但真正建立的，是宗教，支持者的信念就是「師父永遠是對的」，「不然，誰能解釋，一審判決結果17年的政治人物，竟然還有這些人會不離不棄的支持？」如果換成任何一個民進黨的政治人物，「會不會被開除黨籍、會不會永遠消失在政壇？」

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翻出柯文哲過往說法 與現在行為不一致



呂秋遠翻出柯文哲過去多段談論政治倫理與金錢關係的說法，包括批評財團、強調降低競選費用、反對貪污縱容，以及主張廠商招待不能接受等，質疑柯文哲的實際作為，與自己過去標榜的價值差距相當明顯，「從判決書的新聞稿來看，師父的所作所為，是任何一個公民都應該看不下去的，只有信徒才會繼續相信他，不是嗎？」

柯文哲過去曾說第二任市長不該想著選總統、政治人物不該成立政黨與基金會，但後續作為與之前說的不一樣。呂秋遠坦言，看來柯文哲說過的話，只有一句話是真的，「如果我做的所有事情都讓法律追究的話，下半輩子都要在牢裡度過！」。呂秋遠感嘆，望信徒早日清醒，也望你如願以償。

貼文一出，網友留言，「一直覺得他們就是邪教，走火入魔的那種」、「對小草來說是信仰」、「要造神也選個好一點的，要扮神也要偽裝好一點」、「荒謬到都不知該怎麼說了」、「說得真貼切，完美表達柯P所作所為」、「現在還能力挺叫主的，很純，基本上已經是非不分了」。