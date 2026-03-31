陸壽司店輸送帶上演「米奇快跑」　店家道歉：外部入侵門店

記者魏有德／綜合報導

浙江杭州一間名為金匠壽司的壽司店29日發生一起食安危機。顧客在用餐時，發現座位前方的輸送帶上有一隻老鼠迅速飛馳而過，整排顧客都在用餐時「直擊」整個過程。金匠壽司事發後隨即發出道歉聲明並宣佈停業整頓，然而，道歉聲明將原因歸咎於附近環境混亂，老鼠是「外部入侵」，引起不少人質疑。

▲杭州金將壽司輸送帶上出現一隻老鼠狂奔。（圖／翻攝極目新聞）

《極目新聞》報導，3月29日，浙江杭州一顧客在社交平台反映，其在金匠壽司（濱江寶龍城店）就餐時，發現一隻老鼠在傳送帶旁奔跑，而傳送帶上正擺放著供顧客食用的壽司。3月30日，金匠壽司發佈致歉聲明。

業者表示，事件發生後已立即進行處置，包括當日所有食材全數廢棄、為現場顧客免單並安排離場、暫停營業進行全面消毒，並主動向當地市場監管部門通報。

對於老鼠從何而來，金匠壽司引述第三方報告指出，該鼠為黃胸鼠，推測由商場通道進入門店，並非店內滋生，還提及商場周邊餐飲業態複雜，環境因素可能增加風險，「當日16時26分發生老鼠闖入事件，對顧客造成不安與驚嚇，對此致上歉意。」

風波未平之際，業者30日再次公佈後續處理措施，除全額退還當日餐費外，另提供每單消費金額10倍的現金補償（未滿1000元人民幣以1000元計），並啟動全門店安全管理升級，包括加強防鼠措施與提升清潔消毒頻率。