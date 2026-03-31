客機起飛「引擎狂噴火爆炸」嚇哭乘客　機上載286人緊急折返

▲飛機左側引擎起火炸出火光。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

美國達美航空一架航班在巴西機場起飛時，飛機引擎突然噴出火焰和火花，機艙內乘客透過窗戶可看到橘黃色火焰，嚇得許多乘客發出尖叫並哭泣，飛機最後被迫返回機場。

客機引擎突然噴火 機艙陷恐慌

事件29日晚間發生在巴西聖保羅瓜魯柳斯國際機場(Guarulhos International Airport)，達美航空DL104航班原定前往美國喬治亞州亞特蘭大機場，機上當時載有272名乘客與14名機組人員，起飛過程中左側航空引擎突發故障。

A passenger aboard Delta flight DL104 recorded the moment the left engine failed, emitting flames immediately after takeoff at Sao Paulo Airport. The aircraft, heading to Atlanta, diverted back to GRU, landing safely. https://t.co/AFQF0NaKGz pic.twitter.com/YWMGmr6Wwo — Turbine Traveller (@Turbinetraveler) March 30, 2026

從網路流傳畫面中可看到，飛機在爬升的過程中，引擎一直噴出火焰，橘黃色的火光照亮了飛機左側，引發機艙內乘客恐慌，許多人發出歇斯底里的慘叫，以為自己會死掉。

塔台驚呼「機翼著火」 航班順利返航降落

飛行員後來決定停止繼續爬升並且返航，當飛行員發出遇險通報時，空中管制人員告訴他們，「達美航空，你們的機翼著火了」，飛機後來平安返回機場並且降落，事件沒有造成人員受傷。

航空公司事後對外表示，事故原因是機械故障，「乘客和機組人員的安全是我們首要任務，對於此次航班延誤帶給旅客不便，我們深表歉意」。