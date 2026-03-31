黃偉哲4天快閃倫敦　率台南隊首闖英國食品展拚商機

▲台南館於英國國際食品飲料展首日開幕，吸引多方國際貴賓到場支持。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2026年英國國際食品飲料展（International Food & Drink Event, IFE）於3月30日至4月1日在倫敦登場，台南市長黃偉哲率領在地優質業者組成「台南隊」，以4天來回快閃行程進軍英國市場，並於展會首日正式揭幕台南館，積極向全球買主與通路業者推廣台南特色農漁產品。

此次展會吸引多方重量級人士到場支持，包括駐英國台北代表處大使姚金祥、英國大林肯郡市長Andrea Jenkyns、歐洲台灣商會聯合總會會長李欣恬、英國台灣商會會長戴翌軒，以及倫敦台貿中心主任陳建銘等人，共同見證台南拓展國際市場的重要時刻。

黃偉哲表示，這是台南首次組團參與英國食品展，象徵台南品牌正式跨足歐洲市場。他指出，歐洲消費者對健康與有機產品的需求日益提升，此次參展主打水果、加工品及水產品，不僅品質優良，也兼具保存與運輸便利性，對於打入當地市場深具競爭力。

黃偉哲進一步指出，此行除展示產品外，也安排業者與英國通路商接觸，實地了解市場需求，盼藉由IFE平台建立長期合作關係，帶動台南食品產業與觀光能量同步輸出，打造城市品牌的國際影響力。

姚金祥則表示，英國對台灣食品的關注度持續提升，今年參展規模較去年更加擴大，台南以優質農產品聞名，其加入將進一步深化台英在食品產業的交流合作。

不久前曾訪問台南的大林肯郡市長Andrea Jenkyns也親自到場，她表示對台南在智慧城市與科技發展上的成果印象深刻，大林肯郡在農業生物科技領域亦具優勢，期待未來與台南深化合作。她並特別提到，對台南鳳梨的香甜滋味留下深刻印象。

此次參展另一亮點，是鮮饌國際有限公司與英國貿易商現場簽署合作備忘錄，象徵台南農漁產品正式打開英國市場通路。市府指出，透過此次布局，將有助於台南優質產品進一步拓展至全球市場，為地方產業注入更多國際動能。

整體而言，這場短短四天的「快閃外交」，不只是一次參展行程，更像是一場精準出擊的市場試水溫。當台南的風味跨越萬里，在倫敦被看見，也意味著下一步，可能不只是上架，而是長駐。