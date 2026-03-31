纏訟17年！科教館遷建弊案前館長徐國士死亡　更二審公訴不受理

▲曾擔任太管處首任處長，徐國士後來被捲入科教館遷建弊案，身故後案件改判公訴不受理。（圖／太管處提供）



記者吳銘峯／台北報導

纏訟17年的國立台灣科學教育館遷建弊案，檢方認為當時的館長徐國士與女友人董素貞等人，疑似圖利特定廠商，將標案交由能力不足的廠商承包，因此於2009年間提起公訴。徐國士一審遭判刑7年半、二審判刑6年，更一審則改判無罪。案件更二審審理期間，徐國士於2023年身故，因此更二審31日改判決他的部分公訴不受理。

位在台北市士林夜市旁的國立台灣科學教育館，2004年間由台北市中正區的南海路搬遷到現址，當時由前總統陳水扁盛大主持新館開幕儀式。但檢方懷疑時任館長徐國士疑似圖利特定廠商，將具有蓋造科學館能力的得標廠商解約，再以重新招標等方式，將總價約5.5億元標案交由專業能力不足的廠商承造，之後徐國士等人再以不實驗收讓施工品質不佳的工程過關。

時機成熟後，檢方於2009年6月間首度發動偵查行動，並聲押徐國士與其女友人董素貞等人獲准。全案於當年9月份偵查終結，檢方認定徐國士等人涉犯《政府採購法》、《貪污治罪條例》等罪嫌，不法所得高達7千餘萬元，因此對徐國士、董素貞等13名被告提起公訴。

案件進入法院程序，徐國士仍否認犯罪，但一二審均認定他有罪，一審將他重判7年6月，二審則將他改判6年，但更一審則逆轉改判徐國士無罪。案經最高法院審理後，於2022年間將本案撤銷發回高等法院更二審。

但徐國士於2023年2月底於花蓮地區身故，享壽80歲。因此他的部分經過高院審理後，改判決公訴不受理。董女則改判4月、2年1月，並追繳犯罪所得4166萬5600元。全案仍可再上訴。