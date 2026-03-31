女童來台玩一周！驗出新冠病毒株BA.3.2　網驚1警訊：才要連假而已

▲連假倒數，民眾出門記得戴口罩防護。（示意圖／記者林敬旻攝）



網搜小組／劉維榛報導

連假注意防護！一名網友驚呼，看到疾管署最新證實，台灣首度驗出新冠BA.3.2變異株，個案是一名來台旅遊的新加坡籍10歲女童，時間點又剛好落在連假前，讓不少人瞬間繃緊神經，直呼「口罩真的還是要戴緊」、「太多人不戴口罩狂咳嗽了」、「又要回到口罩時代了嗎」。

疾管署副署長林明誠30日指出，該名新加坡籍10歲女童在3月14日搭機來台旅遊，因發燒由疾管署桃機檢疫站攔檢，且自願提供唾液檢體篩檢，經送疾管署研檢中心檢驗，驗出BA.3.2，該女童入境前14天皆在新加坡，來台旅遊時間為3/14至3/20。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，林明誠提醒，依照WHO評估，目前的疫苗對BA.3.2仍具重症保護力，呼籲新冠重症高風險族群，接種疫苗提高保護力還是最有效預防重症的方法。

面對台灣首度檢出新冠病毒株BA.3.2，有網友在Threads感到擔憂，「才要連假而已，口罩還是要緊緊的戴著」，也讓原本已放下口罩的民眾開始重新警戒。

連假前民眾繃緊神經：口罩要緊緊戴著

有網友則曝警訊，「太多人不戴口罩狂咳嗽了」；其他人則呼籲，「我口罩已經好幾年都戴著，身上也都有消毒用品」、「疫情到現在，口罩都一直戴好戴滿」、「台灣人就是健忘，我現在出門戴口罩大家還一副我有病」、「請大家保護好自己」、「我是一直都戴著，不愛感冒」、「又要回到口罩時代了嗎」。