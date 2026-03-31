　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

女童來台玩一周！驗出新冠病毒株BA.3.2　網驚1警訊：才要連假而已

▲口罩、疫情、人潮。新冠肺炎疫情漸趨緩，台北街頭逛街民眾明顯增加。（圖／記者林敬旻攝）

▲連假倒數，民眾出門記得戴口罩防護。（示意圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／劉維榛報導

連假注意防護！一名網友驚呼，看到疾管署最新證實，台灣首度驗出新冠BA.3.2變異株，個案是一名來台旅遊的新加坡籍10歲女童，時間點又剛好落在連假前，讓不少人瞬間繃緊神經，直呼「口罩真的還是要戴緊」、「太多人不戴口罩狂咳嗽了」、「又要回到口罩時代了嗎」。

疾管署副署長林明誠30日指出，該名新加坡籍10歲女童在3月14日搭機來台旅遊，因發燒由疾管署桃機檢疫站攔檢，且自願提供唾液檢體篩檢，經送疾管署研檢中心檢驗，驗出BA.3.2，該女童入境前14天皆在新加坡，來台旅遊時間為3/14至3/20。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，林明誠提醒，依照WHO評估，目前的疫苗對BA.3.2仍具重症保護力，呼籲新冠重症高風險族群，接種疫苗提高保護力還是最有效預防重症的方法。

面對台灣首度檢出新冠病毒株BA.3.2，有網友在Threads感到擔憂，「才要連假而已，口罩還是要緊緊的戴著」，也讓原本已放下口罩的民眾開始重新警戒。

連假前民眾繃緊神經：口罩要緊緊戴著

有網友則曝警訊，「太多人不戴口罩狂咳嗽了」；其他人則呼籲，「我口罩已經好幾年都戴著，身上也都有消毒用品」、「疫情到現在，口罩都一直戴好戴滿」、「台灣人就是健忘，我現在出門戴口罩大家還一副我有病」、「請大家保護好自己」、「我是一直都戴著，不愛感冒」、「又要回到口罩時代了嗎」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
377 0 8678 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／郭台銘吃下尾牙稅金！　鴻海員工證實1000萬入帳
0050正2分割後首交易　跌逾4%大量買盤搶進
38年來首例！　台大學生會長罷免通過
快訊／江啟臣初選贏了！　將出戰台中市長
快訊／輾死東海女大生！　巨業客運司機遭判4年半
綠要角罵賴清德核電失言對話曝　府院高層也在群組好尷尬
快訊／28歲關指部中尉軍官墜樓！　六軍團回應

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

判17年還有人支持？呂秋遠驚「柯文哲成立的是宗教」：信徒快清醒

女童來台玩一周！驗出新冠病毒株BA.3.2　網驚1警訊：才要連假而已

台大學生會長罷免通過！38年來首例　遭控職務延宕、無財務紀律

高鐵勞動連假加開61班「4/2開放購票」　4時段擴大自由座

台灣虎航全航線單程100元起　「尊榮虎」VIP上午10時開搶

申請入學6.5萬人過一階　通過率84.2%「創5年新高」

快訊／3縣市有感！08：35台東規模3.8地震　最大震度2級

王文洋追愛轟轟烈烈　曾為她斷開王永慶仍分手收場

小草洗版「暴力房仲是青鳥」　台派挖出貼文反打臉

千億王文洋談戀愛不只會花錢　暈船女大生讚浪漫貼心

新北20歲女攔車吼叫捶引擎蓋！見母到場更激動　遭強制送醫

清明連假天氣曝！周三降溫「全台有雨」恐迎更強鋒面

惡房仲甩巴掌！幸福家親上火線喊「醫療費全負責」：會勸說道歉

惡霸犬內建草莓雷達　聞到味道秒探頭出來

國防部：海馬士首期款展延至5月底　美國先墊簽約所需經費

智力退化到2歲亡！陽光男當兵被霸凌　母悲告別：謝謝來當我兒子

惡房仲甩巴掌！幸福家親上火線喊「醫療費全負責」：會勸說道歉

驚悚畫面曝！20歲男大生對撞物流車亡　零件飛濺機車秒成廢鐵

川普稱伊朗已接受「15項停戰條件」　德黑蘭公開打臉否認

台南女駕駛逆向撞機車群！1騎士慘死2受傷　現場畫面超驚悚

判17年還有人支持？呂秋遠驚「柯文哲成立的是宗教」：信徒快清醒

女童來台玩一周！驗出新冠病毒株BA.3.2　網驚1警訊：才要連假而已

台大學生會長罷免通過！38年來首例　遭控職務延宕、無財務紀律

高鐵勞動連假加開61班「4/2開放購票」　4時段擴大自由座

台灣虎航全航線單程100元起　「尊榮虎」VIP上午10時開搶

申請入學6.5萬人過一階　通過率84.2%「創5年新高」

快訊／3縣市有感！08：35台東規模3.8地震　最大震度2級

王文洋追愛轟轟烈烈　曾為她斷開王永慶仍分手收場

小草洗版「暴力房仲是青鳥」　台派挖出貼文反打臉

千億王文洋談戀愛不只會花錢　暈船女大生讚浪漫貼心

超猛！直落三撂倒非洲盃亞軍　林昀儒桌球世界盃首戰告捷

卓榮泰：4／7言論自由日！鄭麗文卻去不自由國家　挑動國內神經

輝達跌入熊市區間　股價自高點回落21%

將自有農地填土墊高卻被課徵地價稅　南投稅務局：違規回填土方　

台南噍吧哖文化園區轉型亮相　志工換新裝4/1重啟導覽

謝金河點美股「科技七雄」遇考驗　台積電仍具支撐力

屏東內埔鄉長綠營初選爆賄選疑雲　鄉代鍾育杰遭搜索聲押禁見

凌晨推倒南港街頭56部機車！前科男辯「心情不好」　警建請羈押

賴清德核電論黨內也不挺　綠黨團：民進黨是大鳴大放政黨過程一定吵架

纏訟17年！科教館遷建弊案前館長徐國士死亡　更二審公訴不受理

ITZY有娜吃冰被嫌髒　萌娃狂催：去刷牙XD

生活熱門新聞

暴力房仲道歉　親友團怒：酸民要人家死才甘願？

王文洋熱戀小54歲女大生　直擊百貨美食街約會

王文洋「20歲女友」身分曝光　安靜氣質超耐看

妹子「抬高1姿勢被看光」　醫傻：外痔露出來了

戒糖也沒用！　營養師曝糖尿病「3大真凶」

王文洋「公開女友」帶回家　女兒王思涵安心了

連假雨更多！　「下最大」時間曝

JINS鏡片台日價差7倍惹議　官方4點回應了

房仲甩工讀生巴掌　小吃店無辜被刷1星

今變天！　明「全台有雨」

千億王文洋談戀愛不只會花錢　暈船女大生讚浪漫貼心

房仲掌摑工讀生　律師喊話不要原諒

今發6筆津貼　1項目給5個月近10萬入帳

台大學生會長罷免通過！38年來首例　遭控職務延宕、無財務紀律

更多熱門

相關新聞

台灣首度檢出「新冠病毒株BA.3.2」

台灣首度檢出「新冠病毒株BA.3.2」

台灣首度監測到新冠病毒株BA.3.2，疾管署今證實，桃園國際機場於COVID-19疫情後，執行入境有症狀旅客「自願性」提供唾液檢體進行SARS-CoV-2境外移入變異株監測，檢出首例新冠BA.3.2變異株。

台茂「賞煙火、逛市集」兒童節限定

台茂「賞煙火、逛市集」兒童節限定

外籍愛滋感染者「未減反增」　疾管署擬擴大公費用藥對象

外籍愛滋感染者「未減反增」　疾管署擬擴大公費用藥對象

玩水、放電一次滿足　雲林再添親子熱門景點

玩水、放電一次滿足　雲林再添親子熱門景點

「下禮拜竟還有3月」萬人點出關鍵：真的有夠久

「下禮拜竟還有3月」萬人點出關鍵：真的有夠久

關鍵字：

BA.3.2疾管署桃機女童連假口罩新冠首度現蹤

讀者迴響

熱門新聞

暴力房仲道歉　親友團怒：酸民要人家死才甘願？

王文洋熱戀小54歲女大生　直擊百貨美食街約會

王文洋「20歲女友」身分曝光　安靜氣質超耐看

15歲少女肚子痛竟產下男嬰　小男友約戰55次慘了

妹子「抬高1姿勢被看光」　醫傻：外痔露出來了

一天連切「3個巨大腺瘤」！醫驚喊：這3種肉不敢吃了

又要發錢了　彰化花壇鄉擬每人發6000

戒糖也沒用！　營養師曝糖尿病「3大真凶」

陽光男當兵被霸凌亡　母大哭：謝謝來當我兒子

王文洋「公開女友」帶回家　女兒王思涵安心了

西班牙出手了！禁止美軍飛越領空攻伊朗

北檢續追5大案　柯文哲最快入獄時間曝光

連假雨更多！　「下最大」時間曝

啦啦隊女神自爆曾是「黑澀會美眉」　16歲嫩照曝光

加油到一半燒起來！屏東油電車陷火海

更多

最夯影音

更多
新北20歲女攔車吼叫捶引擎蓋！見母到場更激動　遭強制送醫

新北20歲女攔車吼叫捶引擎蓋！見母到場更激動　遭強制送醫
清明連假天氣曝！周三降溫「全台有雨」恐迎更強鋒面

清明連假天氣曝！周三降溫「全台有雨」恐迎更強鋒面

惡房仲甩巴掌！幸福家親上火線喊「醫療費全負責」：會勸說道歉

惡房仲甩巴掌！幸福家親上火線喊「醫療費全負責」：會勸說道歉

惡霸犬內建草莓雷達　聞到味道秒探頭出來

惡霸犬內建草莓雷達　聞到味道秒探頭出來

國防部：海馬士首期款展延至5月底　美國先墊簽約所需經費

國防部：海馬士首期款展延至5月底　美國先墊簽約所需經費

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面