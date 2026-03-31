嚇阻中國、北韓！日本今首度部署「長射程飛彈」　可反擊敵軍基地

▲日本熊本陸上自衛隊健軍基地將部署可攻擊敵方、具備反擊能力的「12式陸基反艦飛彈」，圖片為該款飛彈的發射車。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

日本防衛省今（31）日正式在熊本、靜岡完成長射程飛彈部署，可用於攻擊敵國基地，是日本國內首次將具備「反擊能力」的飛彈投入實戰運用，顯示其國防安全戰略迎來重大轉變，此次部署包括「12式陸基反艦飛彈」，射程達1000公里，範圍涵蓋中國沿岸、台灣周邊海域以及北韓（朝鮮），盼透過提升區域嚇阻力維持和平。

根據《日本放送協會》、《產經新聞》，日本防衛省從31日起在熊本縣熊本市陸上自衛隊健軍基地部署日本國產的「12式陸基反艦飛彈（向上型）」，採用飛彈發射車，可從陸地向海上敵軍艦艇發射攻擊，射程約1000公里，範圍涵蓋中國沿岸部分地區及台灣周邊海域，屬於日本首次將「反擊能力」落實至實際運用階段。

同時，日本防衛省也在靜岡縣富士基地部署「島嶼防衛用高速滑空彈」（HVGP），目前射程約達數百公里，為了應對離島防衛需求，防衛省正持續研究將其射程延伸至約2000公里。

▲日本海上自衛隊金剛級神盾護衛艦「鳥海號」（DDG-176）完成改裝。（資料照／達志影像／newscom）

日本海上自衛隊神盾級護衛艦「鳥海號」已於今年3月在美國完成裝修，具備發射戰斧巡弋飛彈的能力，目前飛彈的取得程序仍在進行中。另外，航空自衛隊F35A戰機也已開始取得可供搭載的「聯合打擊飛彈（JSM）」，顯示日本正同步推進艦艇與航空平台的長射程飛彈整合。

報導指出，此次日本防衛省的飛彈部署行動呼應了2022年（令和4年）《國家安全保障戰略》等文件明文提及的「敵基地攻擊能力」，標誌日本安全保障政策出現重要轉折。

日本防衛大臣小泉進次郎31日上午在記者會上強調，此次是日本首次在部隊部署「遠攻飛彈」（standoff missile），未來將持續透過訓練提升作戰熟練度，強化遏阻力與對應能力，同時對地區和平與穩定發揮正面作用。

日本防衛省透露，未來10年內將逐步在日本國內部署長射程飛彈，包括在北海道上富良野基地、宮崎縣蝦野（えびの）基地部署「島嶼防衛用高速滑空彈」，填補西南地區防衛力的空缺。