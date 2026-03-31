快訊／二度輾壓撞死東海女大生！巨業客運司機過失致死判4年半

▲台中東海大學林姓女大生遭巨業客運司機輾死，駕駛施男今判4年6月。（圖／ETtoday資料照）



記者許權毅／台中報導

台中市東海大學林姓女大生遭巨業客運撞輾身亡案，家屬認為司機施男下車查看後，又踩油門移動車輛造成林女身亡，應要論以殺人罪判刑。台中地院經過審理後，認定施男是涉犯檢方起訴的過失致死，今日判處4年6月，可上訴。

2024年9月22日21時13分，巨業客運公車施姓司機沿中區綠川東街直行，在中山路口時左轉，車頭撞擊正在穿越馬路的的林姓女大生與王姓學姐，施男發現後下車查看，發現王女坐在公車右前車頭，林女左手露出在右前車輪後側，施男稱為了避免輾壓林女，才又上車往前微微開，王女發現林女又被壓到，大呼停車，並指揮施男退後停車，結果輪胎又壓中林女的頭胸部。

檢方認為施男下車查看時，只有短暫探看，也沒有蹲下、趴地查看車底，又確實林女手臂當時在車輪後方，辯稱為避免進一步傷害，才往前開，並非全然無據。

檢方指出，難以認定施男撞擊後下車查看，又再度往前駕駛的行為，是要故意輾死林女，並不構成殺人罪。檢方認定，施男因駕駛公車有業務上過失致死前科，仍不思警惕，小心駕駛，導致本案林女死亡、王女受傷，林女家人承受天人永隔之苦，除依過失致死罪嫌將他起訴，並建請法院從重量刑。

▲▼施男（上）與林母（下）對於事發過程意見有極大不同。（圖／記者許權毅攝）



中院審理時，但被害家屬林母希望變更法條，改用殺人罪審理。林母委任律師劉建志針對適用法條表示意見，認為依卷內事證，施男除了第一次撞擊，有2次向前駛行為，最後也有倒車。根據法醫師鑑定報告，認定林女第一次受輾壓後還有血壓跟呼吸，解剖報告也認為，林女被撞擊當下還活著，客觀足以說明，林女在2、3、4次撞擊輾壓時，被害人「還是活生生的人」，也是殺人行為的對象。

施男辯護律師周仲鼎認為，被告跟死者完全不認識，並沒有動機，且事發第一時間，施男是想著有無急救可能，才快點移動車輛避免輾到林女。本案告訴人所質疑，均有檢方詳細勘驗，甚至以道具人多處模擬，仍無法得出有故意殺人，應該是過失致死，無變更法條必要。

法官陳怡珊也詢問施男，當下下車查看後為何又上車移動車子？施男說自己看到一隻手，盡量看能不能夠閃過。陳追問，「知道身體確實位置嗎？」施男說自己只看到手，沒看到頭。

陳怡珊問，不知道頭的位置，那該如何知道要往前還是往後？要如何排除不會壓到頭的可能性？施男仍說，因為只看到手，後退就會壓到手，陳怡珊追問「那頭呢？」施男無從解釋。陳強調，「這就是家屬為何不能接受啊！重點是頭啊，你都沒有去看他其他部位嗎？」施則無語。