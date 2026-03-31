罕見！伊朗海軍司令殞命　最高領袖「打破沉默」親自致哀

▲伊朗伊斯蘭革命衛隊海軍司令湯席里。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

伊朗最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）於30日針對伊斯蘭革命衛隊（IRGC）海軍司令湯席里（Alireza Tangsiri）之死公開表達哀悼。這也是穆吉塔巴繼位以來，極為罕見地親自發表公開書面訊息，引發國際關注。

穆吉塔巴親悼「英勇指揮官」

根據《福斯新聞》報導，伊朗最高領袖穆吉塔巴在訊息中，高度讚揚湯席里准將是位英勇的指揮官，並稱他在經歷多年的奮鬥之後獲得了殉道者的榮耀。穆吉塔巴強調，湯席里是伊朗在波斯灣發揮影響力的核心人物，他的表現極為勇敢。

穆吉塔巴在悼詞中表示，湯席里是為國捐軀，他的犧牲將使伊朗軍隊能以比過去更強大、更堅定的姿態，「繼續走在維護伊朗海上權威與抵抗的道路上。」

死因說法分歧 傳以色列空襲港口基地

針對海軍司令的死因，各方說法不一。伊斯蘭革命衛隊宣稱，64歲的湯席里在致力於加強伊朗沿海防禦工事期間，因執行任務時傷重不治。

然而，以色列方面則給出了截然不同的版本。以方指稱，湯席里並非死於單純公務受傷，而是在一場針對阿巴斯港（Bandar Abbas）海軍基地的空襲中被擊斃。

繼位一個月 穆吉塔巴僅四次公開發聲

值得注意的是，這份哀悼訊息是穆吉塔巴自繼位以來，僅僅發出的第四份公開書面訊息。穆吉塔巴的父親哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）於今年2月28日在一場襲擊中喪生，隨後由他繼任伊朗最高領袖一職。在政局敏感時刻，穆吉塔巴此次公開發聲安撫軍方與表態，戰略意涵相當濃厚。