韓瑩返鄉挑戰「最美韓市長」　舅舅陳金德讚有勇氣：祝福當選

記者詹詠淇／台北報導

民進黨布局2026地方大選，民進黨宜蘭縣黨部近期通過徵召，現任發言人韓瑩返鄉參選宜蘭市長，將正面對決國民黨現任市長陳美玲。對此，韓瑩舅舅、行政院政務委員兼任行政院公共工程委員會主任委員陳金德今（31日）表示，宜蘭市長選舉實在是「不可能的任務」，但她有勇氣接受徵召，自己覺得很好，從政過程總要投入選舉，從政經歷才會完整，祝福韓瑩能夠順利當選。

▲行政院公共工程委員會主任委員陳金德。（圖／記者詹詠淇攝）

行政院長卓榮泰今（31日）率各部會首長赴立法院備詢。針對外甥女韓瑩披綠袍返鄉參選宜蘭市長，陳金德表示，韓瑩從小就蠻機靈，而且有見解，這幾年一直在媒體服務，曾待過幾家很大的媒體，且大學畢業第一個工作就是在媒體，跑的路線包括總統府、外交部，甚至陪時任總統蔡英文出訪，累積很多視野，後來到民進黨中央黨部擔任發言人，更增加一些政治歷練。

不過，陳金德也坦言，宜蘭市長選舉實在是「不可能的任務」，歷來宜蘭市就非常不好選，且要挑戰現任市長，雖然說是很困難的選舉，但她有勇氣接受徵召，「事實上宜蘭縣的大選，剛好也缺這一塊拼圖」，宜蘭市需要一個能夠挑戰現任的候選人出現，所以她有勇氣接受徵召，自己覺得很好。

陳金德認為，既然從政，過程中總是要選舉，要來投入、要參與，整個從政經歷才會完整，所以祝福韓瑩能夠順利當選。