副院長強抱女員工　苗栗診所內部對話「請大家幫忙維護醫院名譽」

▲苗栗頭份市診所發生邱姓醫師涉嫌強制猥褻女員工，邱任職的醫院已暫停其副院長職務，但議員曝光內部對話打臉院方。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣頭份市一家醫院邱姓副院長遭指控涉嫌強制猥褻診所女員工案，引發各界撻伐。醫院發布聲明指已暫停邱的管理職務，啟動性騷擾案調查中；民進黨苗栗縣議員陳光軒也在臉書貼出截圖，指控院方在LINE群組中要求員工協助維護醫院名譽，甚至言明有什麼議員仍在力挺、關心邱男，陳痛批「你們不趕快正式對外向被害人道歉，只管要求員工們要幫醫院維護名譽，還在講哪些議員有來關心、聲援你們，都這時候了還只顧秀肌肉嗎？」

邱姓醫師在該醫院旁邊經營一間診所，邱遭指控在今年農曆除夕當天，涉嫌2度強行摟抱、撫摸女員工身體；女員工不堪受辱離職並向警方報案，警方偵訊後3月6日依強制猥褻罪嫌移送苗栗地檢察署偵辦，另依性別工作平等法函請苗栗縣政府勞工及青年發展處裁處。女員工向民進黨苗栗縣議員陳光軒陳情，向縣府勞工及青年發展處陳情申訴未取得非自願離職證明。

醫院昨發表聲明指出，3月2日接獲主管機關通知得知，邱姓副院長疑似有對院外人員進行性騷擾行為後，已依法啟動調查程序，並委由外部專業調查委員協助辦理，確保程序公正性與客觀性，在性騷擾案件調查期間，已暫停涉案醫師在院內的管理職務，將連繫疑似遭受性騷擾的院外人士，提供相關諮詢、醫療或心理諮商、社會福利資源及其他必要服務。

議員陳光軒在臉書貼出截圖，指出院方在LINE群組中要求員工協助維護醫院名譽，並表示有哪些議員仍在力挺、關心邱男，陳批：「你們不趕快正式對外向被害人道歉，只管要求員工們要幫醫院維護名譽，還在講哪些議員有來關心、聲援你們，都這時候了還只顧秀肌肉嗎？勸你們仔細想想，不要因為人家好欺負就想這樣相約集體霸凌她！」