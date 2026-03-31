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快訊／關指部中尉軍官墜樓！　六軍團：生命跡象穩定持續治療中

▲。（示意圖／ETtoday資料照）

▲關指部今早傳出中尉軍官墜樓意外。（示意圖／ETtoday資料照）

記者蘇靖宸、郭運興／台北報導

陸軍關渡指揮部營區昨(30日)上午7時50分許傳出墜樓意外，一名年約28歲的男性中尉人事官在單位內不慎從4樓墜落至2樓平台，當場重傷。對此，陸軍第六軍團指揮部向《ETtoday新聞雲》記者表示，轄屬關渡地區指揮部許姓軍官，昨日上午於營內肇生不明原因墜樓情事，單位隨即緊急送醫救治，許員除局部挫傷、骨折外，生命跡象穩定，持續治療中。單位獲報後即完成家屬聯繫，並由高階幹部協處，本部後續將全力協助醫療照護事宜，另成立專案小組釐清肇因。

陸軍關渡指揮部營區30日上午傳出墜樓意外，一名年約28歲的男性中尉人事官在單位內不慎從4樓墜落至2樓平台，當場重傷，經緊急送淡水馬偕搶救後，發現有腦出血、脊椎受損、顏面創傷、及大腿骨折等多處外傷，目前仍在醫院治療觀察中。

對此，陸軍第六軍團指揮部向《ETtoday新聞雲》記者表示，轄屬關渡地區指揮部許姓軍官，昨日上午於營內肇生不明原因墜樓情事，單位隨即緊急送醫救治，許員除局部挫傷、骨折外，生命跡象穩定，持續治療中。

第六軍團指出，單位獲報後即完成家屬聯繫，並由高階幹部協處，本部後續將全力協助醫療照護事宜，另成立專案小組釐清肇因，以杜類案再生。

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