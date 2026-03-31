電腦真的藏黃金！外媒曝光「含金量」　真相恐讓人失望

▲每台筆電估計有0.1克的黃金。（圖／VCG）

記者羅翊宬／綜合報導

電腦其實「含金量」不低，但價值恐怕不如想像。外媒指出，黃金因導電性強且抗腐蝕，被廣泛用於電路板、CPU與記憶體等關鍵零件，不過單一設備含量極少，桌上型電腦僅0.2克、筆電約0.1克。以台銀最新金價估算，價值僅約新台幣939元與469元。

根據科技網站《BGR》，電子設備內部除了黃金，還包含釹、銪等稀土元素，以及銀等貴金屬。由於黃金具備優異導電性與抗氧化特性，常被用於連接器、開關、鍵合線與電路中，並透過鍍金製程提升耐用度與穩定性，確保長期運作時電流傳輸不受影響。

不過，實際「含金量」相當有限。美國貴金屬交易商SD Bullion指出，一台桌機約含0.2克黃金，筆電則約0.1克；智慧型手機含量更低，往往需要數十支手機才能提煉出1克黃金。

報導直言，若想靠拆解電子產品獲利，恐怕不是什麼有利可圖的舉動，除非累積大量設備，否則收益相當有限，且還需投入龐大人力進行拆解、分類與熔煉。

此外，不只電腦與手機，現代多數家電與交通工具同樣含有微量黃金。包括冰箱、洗衣機、電視、吸塵器甚至汽車，內部電路板皆使用含金元件，顯示電子廢棄物其實蘊藏一定資源價值。

然而，提煉過程潛藏高度風險。專家指出，回收黃金通常需使用鹽酸、硝酸等強酸，可能造成嚴重灼傷並釋放有毒氣體；其他如電解或高溫焚燒等方式，也需要專業設備與嚴格控制環境，並不適合一般人自行操作。

因此，專家建議，民眾應將廢棄電子產品交由合格回收機構處理，由專業人員安全提取黃金、銀與鈀等貴金屬，不僅能有效回收資源，也能避免污染環境，降低對土壤與生態的衝擊。