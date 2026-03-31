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廉航撐不住了！油價飆＋中東航線受阻　「低票價」優勢恐全面崩盤

▲▼印度廉價航空「香料航空」。（圖／達志影像）

▲印度廉價航空「香料航空」。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合報導

中東緊張局勢升溫，自從伊朗實質封鎖荷姆茲海峽後，原油和天然氣運輸受到影響，航空業更是首當其衝。美媒指出，原本仰賴低票價與高載客率維生的廉價航空，如今面臨燃油成本飆升與航線受阻雙重壓力，亞洲市場尤為明顯，業者被迫調整票價、削減開支，過去主打「低價優勢」正逐漸鬆動。

根據美媒《CNBC》，多家航空公司高層在新加坡「亞洲航空節」直言，廉價航空利潤本就偏薄，對燃油價格波動與航線中斷的承受能力遠低於傳統航空。隨著中東衝突干擾重要航線，業者只能在「漲價」與「保住需求」之間艱難取捨。柬埔寨亞洲航空（AirAsia Cambodia）執行長南姆（Vissoth Nam）表示，「我們必須調整票價，同時刺激需求，否則就會沒有旅客。」

印度廉航香料航空（SpiceJet）也坦言，中東局勢對營運造成顯著衝擊。該公司客戶長辛戈拉尼（Kamal Hingorani）指出，光是杜拜航線每週就有77班往返印度，對航線與營收影響「極為龐大」。他進一步說明，燃油價格按月調整，雖目前尚未完全反映，但預期4月將進一步調漲。

印度投資資訊與信用評級機構（ICRA）已於3月26日將該國航空業展望由「穩定」下調至「負向」，理由包括印度盧比兌美元走弱及燃油價格攀升。數據顯示，今年3月燃油價格較去年同期上漲5.4%，且仍有續升壓力。

辛戈拉尼坦言，若油價調漲至難以承受的程度，航空公司可能必須自行吸收部分成本，因為過高的燃油附加費將直接打擊旅遊需求。

▲▼日本廉航捷翼航空（Zipair Tokyo）。（圖／達志影像）

▲日本廉航捷翼航空（Zipair Tokyo）。（圖／達志影像）

不過，並非所有廉航都同樣受創。日本廉航捷翼航空（Zipair Tokyo）因航線避開中東衝突區，加上主打中長程國際航線，在日本櫻花季帶動下需求強勁，表現相對穩定。航空分析師索比（Brendan Sobie）表示，「這場危機讓部分航線轉強、部分轉弱，而長程航線整體仍具韌性。」

然而，燃油成本仍是無法迴避的壓力。捷翼航空即將上任的執行長深田康裕（Yasuhiro Fukada）表示，油價直接影響營運成本，尤其公司並未向乘客收取燃油附加費。其母公司日本航空（Japan Airlines）已於2月27日針對國際線實施燃油附加費政策，因應前所未見的油價上漲。

面對成本壓力，廉價航空也加速導入科技以節省開支。捷翼航空引進Starlink衛星網路，讓乘客可用自身裝置串流影音娛樂，減少機上娛樂系統的重量與維護成本，進而降低油耗。香料航空則透過旗下SpiceTech開發自有系統，大幅削減近8成外部技術供應商，壓低營運支出。辛戈拉尼直言，這對公司的生存至關重要。

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