國安官員示警：「鄭習會」恐是危險訊號　台灣被劃出全球安全體系

▲中國國家主席習近平、中國國民黨主席鄭麗文。（圖／路透）



記者陶本和／台北報導

國民黨主席鄭麗文敲定4月7日將出訪中國大陸，可望與中共中央總書記習近平舉行「鄭習會」。對此，我國安官員31日受訪時表示，北京嘗試在川普面前擺出對台灣完全掌握的氣定神閒態勢，釋放美國是時候停止對台軍售的訊號；另外，在國民黨諸侯紛紛表態不同於鄭麗文路線、支持軍購的同時，北京為鞏固國民黨路線，幫鄭和其路線「維穩」。該位官員提醒，這可能是個危險錯誤訊號，將立即影響台灣的國際支持，長遠讓國際民主集團把台灣劃出全球安全體系以外。

國安官員表示，從時間上來看，如台灣媒體日前所揭露的，北京選擇在原訂「川習會」後的清明假期後成行「鄭習會」，儘管「川習會」延期到5月中，不過衡估當前中國面對的內外情勢，這場會面對北京來說，都有其不得不然的必要。

國安官員分析，首先在川習會前，尤其在牽纏在中東情勢下推遲見面的川普面前，北京嘗試擺出一種對台灣完全掌握的氣定神閒態勢，特別是「台灣的民心歸向在中國這邊」、「在統一這邊」。

該官員說，北京嘗試透過這安排創造出一種訊號，那就是美國是時候停止或至少減少軍售給台灣，畢竟沒必要，或只是給賴清德「以武謀獨」，以交換美國不再「武裝台灣」，從此就地解除台灣的武裝。他說，北京期待這給此間經濟還沒看到谷底，川普的對中經貿究竟是和是戰還沒個譜的北京吞下第一顆定心丸。

第二個理由部分，國安官員表示，這個時候的台灣，本來民間社會對於國防的壓力，正讓國民黨的諸侯大名們紛紛表態不同於鄭麗文路線，支持軍購的同時，接連美歐政要到台灣來力挺台灣強化國防，北京急忙把鄭麗文找到北京「定其一尊」，鞏固國民黨路線不至於偏離北京，幫鄭和她的統一路線「維穩」。

該官員說，先不論統一這路線在台灣的不受歡迎，中國人認同在去年跌入2.5％的新低的國民結構，更讓民選公職們對於鄭麗文的路線驚惶失措，完全是民意上的票房毒藥。

國安官員指出，值得注意的，這對於這時候無論印太、國際不同程度支持台灣、反對威權輸出的民主友盟來說，可能是個危險錯誤訊號，因為與中國唱統一調，將意味台灣人似乎更願意與威權的中國站在一起，也不排斥中國人、共產黨的統治，這不僅將立即影響台灣的國際支持，長遠讓國際民主集團把台灣劃出全球安全體系以外，無論在經貿供應鏈或是集體安全上，這都將是可怕的災難。