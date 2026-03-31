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台大學生會長罷免通過！38年來首例　遭控職務延宕、無財務紀律

▲▼台大校門、台大大門、椰林大道。（圖／記者許敏溶攝）

▲台大昨天通過學生會長罷免投票，成為第一個被成功罷免的會長。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台大昨天舉行第38屆學生會長罷免案投票，最終以443票同意、63票反對通過罷免案，導致陳柏承成為台大學生會史第一個被成功罷免的會長，根據罷免書理由，陳柏承遭控職務延宕、無財務紀律。台大則表示，這屬學生自治事項，校方尊重結果。

陳柏承在去年當選後，因為未經預算審查就宣稱要辦活動等因素引發學生不滿。根據罷免理由書，陳柏承五月中旬當選後，相關幹部直到6月10日仍無法與陳柏承取得聯繫，包括上屆幹部也無法與陳柏承聯繫，導致交接事宜未能如期完成，相關作業比往常延後數周。

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此外，罷免理由書，也提到，陳柏承在11月16日晚間表達欲舉辦「發放雞排蒐集校務建言」活動，在未邀請兩位副會長與其他幹部參與下就對外發布貼文，且不僅毫無財務紀律與成本效益觀念，更規避學生代表大會監督機制，並開出空頭支票，還將輿論壓力轉嫁到學代會上。

針對陳柏承罷免案，台大學生會選委會昨天舉行罷免案投票，最終以443票同意、63票反對通過罷免案。美國內華達大學政治系副教授王宏恩也在臉書PO文，指台大學生會又創造了新歷史。因現任第38屆台大學生會長被罷免，這是台大學生會創會以來第一個被罷免成功的會長。

王宏恩表示，從雙方公開聲明來看，罷免方強調該會長未經預算審查就宣稱要辦活動，而會長則是強調校內外積極參與來防禦。罷免案過程中還有學生法院多次介入決定是否繼續，學生自治三權都動了起來。「學生們自己有自己的決定，但我常說學生自治是民主政治沙盒，有這樣權力的實際操作跟經驗累積總是值得嘉許的。

《ETtoday新聞雲》撥打陳柏承手機，陳並未接聽，在其LINE上留言也未回覆。台大則表示，這屬於學生自治事項，校方尊重結果。

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