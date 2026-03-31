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美軍奪島3大可能性！海空登陸「切斷油脈」　也可能只是煙霧彈

▲▼ 伊朗哈爾克島（Kharg Island）。（圖／路透）

▲伊朗石油出口命脈哈爾克島（Kharg Island）。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國總統川普派兵攻占伊朗哈爾克島（Kharg Island）的可能性，引發國際高度關注。BBC撰文分析美軍可能透過何種策略達成目標，背後又存在哪些風險。

哈爾克島為何重要？

哈爾克島位於波斯灣北部的伊朗外海，雖然面積僅有20平方公里，卻承載伊朗高達9成的原油出口量。該島擁有可停靠超大型油輪的深水港，每艘油輪載運量高達200萬桶原油，可謂伊朗石油出口咽喉，戰略地位極為關鍵。

儘管3月13日美國對哈爾克島展開軍事行動，並且宣稱打擊90個軍事目標，但未破壞島上石油基礎設施。

▼川普宣稱與伊朗對話良好。（圖／路透）

▲▼川普放話與伊朗對話良好，暫緩軍事行動。搭空軍一號離開佛羅裡達州。（圖／路透）

美軍策略1：斷油施壓

若美軍真的發動攻擊，最有可能採取暫時性措施，透過切斷伊朗燃料出口，迫使德黑蘭放棄封鎖荷莫茲海峽，並且接受華府開出的條件。

不過考慮到伊朗政權展現的不屈服姿態，該策略可行性引發高度懷疑。伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）已警告，該國軍隊將讓任何入侵美軍「接受砲火洗禮」。據信德黑蘭也已加強島上防禦措施，包括部署地對空飛彈。

▼美國海軍陸戰隊。（圖／達志影像）

▲▼美國海軍陸戰隊12日在南韓慶尚北道浦項迎日灣進行美韓聯軍演的事前演練。（圖／達志影像）

美軍策略2：海空登陸

美軍已向中東增派近5000名海軍陸戰隊員及2000名第82空降師傘兵，外界普遍臆測，這些部隊將被指示執行奪島任務。

理論上，空降部隊可能在夜間發動突襲，占領島上關鍵據點。海軍陸戰隊則可能運用魚鷹式（Osprey）傾斜旋翼機與氣墊登陸艇（LCAC）進行兩棲登陸。

不過，美軍首先必須通過伊朗掌控的荷莫茲海峽，沿途可能遭遇無人機及飛彈攻擊。不論透過空中或海上登陸，他們還將面臨反步兵地雷及無人機群威脅。儘管海軍陸戰隊實力強大，幾乎肯定能夠取勝，但也可能付出慘重傷亡的代價。此外，美軍接下來如何在伊朗猛烈砲火轟炸下長期駐守，更是一大難題。

▼川普對伊朗開戰已經在國內多地引發示威。（圖／路透）

▲▼ 全美各地反川普示威。（圖／路透）

美軍策略3：欺敵戰術

除了前線風險，奪取哈爾克島的行動，還必須考慮美國選民的支持與否。如果美國長時間占領伊朗領土，也可能在國內引發不滿情緒，其中包括川普的部分支持者。這些人之所以把票投給他，一部分原因就是他曾承諾再也不會捲入此類衝突。

BBC特別指出，美軍對哈爾克島展開地面進攻的謠言如此甚囂塵上，以至於令人懷疑這可能只是欺敵計畫的一環。美軍實際上也可能鎖定波斯灣其他戰略島嶼，甚至根本不會採取地面部署。

川普30日再度表示，美伊正在進行「嚴肅討論」，可能「終止軍事行動」。隨著這場衝突邁入第5周，他的公開言論仍未透露接下來將採取何種重大行動。不過，目前雙方立場差距甚大，能否達成協議充滿變數。

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