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挺川繼續打！傳波斯灣盟友籲「打趴伊朗才罷手」　這2國最強硬

▲▼在美、以軍隊聯手空襲伊朗後，位於阿拉伯聯合大公國杜拜的傑貝阿里港（Jebel Ali port）也遭到伊朗報復襲擊。（圖／路透）

▲位於阿聯的杜拜傑貝阿里港（Jebel Ali port）遭伊朗報復襲擊。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

《美聯社》引述知情人士說法報導，美國的波斯灣盟友正呼籲川普政府，繼續推動針對伊朗的戰爭行動，直到德黑蘭政權徹底垮台為止。他們認為，迄今長達月餘的轟炸行動，尚未充分削弱伊朗政權。

中東各國挺作戰　重挫德黑蘭才罷手

該報引述多名美國、以色列及波斯灣國家官員說法報導，儘管戰爭初期這些國家抱怨美國未充分提前通知，而且忽視戰爭對區域帶來毀滅性後果的警告，但如今轉變立場，向白宮主張應把握這次歷史性機會，一勞永逸地瓦解德黑蘭神權統治。

沙烏地、阿聯、科威特、巴林官員更在私下對話中表示，希望軍事行動持續到伊朗領導層出現重大變化，或行為模式徹底轉變為止。至於長期扮演伊朗與西方中介角色的阿曼與卡達，則更傾向外交解決方案。

▼停放在杜拜國際機場的阿聯酋航空（Emirates）客機。（圖／路透）

▲▼停放在杜拜國際機場的阿聯酋航空（Emirates）客機。（圖／路透）

阿聯、沙烏地最強硬

儘管中東領袖目前普遍支持美國，但一名波斯灣國家外交官透露，是沙烏地阿拉伯（下稱沙烏地）及阿拉伯聯合大公國（下稱阿聯）帶頭呼籲對德黑蘭加大軍事施壓。

其中又以阿聯立場最強硬，正積極推動川普下令地面入侵，而科威特和巴林也傾向支持這個方案。阿聯已遭受超過2300次的伊朗飛彈及無人機攻擊，持續戰火嚴重威脅其作為中東貿易及旅遊樞紐的安全形象，令該國日益不滿。

▼沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）的一座煉油廠。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 圖為沙烏地阿拉伯拉斯坦努拉（Ras Tanura）的Aramco煉油廠。（圖／達志影像／美聯社）

至於沙烏地則向美國主張，現在結束戰爭無法達成「好的協議」，無法確保伊朗的阿拉伯鄰國獲得安全保證。該國表示，任何戰爭協議都必須廢止伊朗核計畫、摧毀其彈道飛彈能力、終止伊朗對代理人組織的支持、確保伊朗無法再封鎖荷莫茲海峽。但若要達成目標，伊朗政府必須歷經激烈的路線調整才有辦法做到。

沙烏地王儲沙爾曼（Mohammed bin Salman）更向白宮官員表示，進一步削弱伊朗軍事能力和神權領導層，符合波斯灣及更廣泛區域的長遠利益。

美與中東盟友立場一致　1因素可能參戰

這場衝突已造成中東地區超過3000人死亡，並且衝擊全球經濟。川普努力爭取國內支持之際，對終戰方案的立場搖擺不定。他29日在空軍一號上表示，沙烏地、卡達、阿聯、科威特、巴林都在反擊。

白宮拒絕針對波斯灣盟國的磋商事宜發表評論，但國務卿盧比歐（Marco Rubio）30日強調，華府與波斯灣盟國在伊朗問題上立場一致。他稱伊朗為宗教狂熱分子，並且「絕不能被允許擁有核武，因為他們對未來抱持末日一般的願景」。

▼遭伊朗無人機襲擊後，拉斯坦努拉煉油廠正冒出滾滾濃煙。（圖／路透）

▲據報導，在遭到伊朗無人機襲擊後，沙烏地阿美（Saudi Aramco）旗下的拉斯坦努拉煉油廠正冒出滾滾濃煙。（圖／路透）

值得注意的是，川普尚未呼籲波斯灣各國參與進攻。《美聯社》分析，其中一個因素是不值得讓情勢變得更加複雜。

國際危機組織（International Crisis Group）波灣和阿拉伯半島計畫主任法魯克（Yasmine Farouk）指出，另一項因素是，目前僅阿聯與巴林跟以色列建立正式外交關係，使其考量增添複雜性。她說，波斯灣各國認為美國缺乏明確目標，也不相信華府真的會堅持到底，讓部分中東盟友缺乏參與意願，「但若其中一國出現重大傷亡事件，那該國就有理由參戰。」

 
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