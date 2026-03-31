表態挺鄭習會　徐巧芯讚「好事一樁」：對的事就要做而且要好好做

▲國民黨立委徐巧芯。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

中國官方30日宣布，中共中央和習近平總書記歡迎並邀請鄭麗文主席率中國國民黨訪問團於4月7日至12日訪問中國大陸。對此，國民黨立委徐巧芯今（31日）表示，鄭麗文主席應邀訪問，若能緩解兩岸緊張，絕對是好事一樁，對的事情就要做，而且要好好的做。她也表態「所以身為國民黨從政黨員，我支持並祝福鄭麗文主席訪問順利成功。不畏懼綠營的101種抹紅把戲，以具體行動為第一島鏈的和平與穩定做出努力」。



徐巧芯表示，國民黨的對外路線，多年以來相當清晰，選擇對中國大陸友好，與美國也親善，致力於創造台海和平，穩定世界局勢。然而民進黨執政以來，「隱形台獨」的立場越來越昭然若揭，兩岸兵凶戰危的隱憂也越來大。

徐巧芯認為，對中華民國而言，除了對外採購武器厚植國防實力之外，要創造和平同等甚至更加重要的是「對話」與「交流」，民進黨不願意做的，國民黨可以。

徐巧芯表示，尤其近年來烏俄戰爭、美伊衝突，讓世界局勢越來越不穩定。戰爭不再如以往被認為遠在天邊。此刻，鄭麗文主席應邀到中國大陸訪問，若能進一步緩解兩岸緊張，絕對是好事一樁。

徐巧芯直言，民進黨的抹紅一定會來，過去也未曾停止。每逢選舉前夕更是操弄到極致，所以黨內若有不同聲音擔心對年底的選舉產生危險，自己覺得這樣的想法不會是惡意，有憂慮也是為了黨好。

徐巧芯說，可是對的事情就應該要去做，而且要努力的做對。若不能夠破解特定陣營的惡意造謠，他們也只會得寸進尺，今天反對國民黨訪陸、明天反對台北上海雙城論壇、接著開始排擠欺凌陸籍配偶、創造族群對立，在民進黨的「台獨大業」與政治利益收割完成之前，哪裡看得到盡頭呢？

徐巧芯強調，「所以身為國民黨的從政黨員、黨公職，我支持並祝福鄭麗文主席等一行人訪問大陸順利成功。也相信團結一致的國民黨，能夠同心協力，穩當的走在我們所相信與陸方、美方均能保持良好交流的立場上，不畏懼綠營的101種抹紅把戲，反而能夠逐一破除謠言，期待國民黨以具體行動為第一島鏈的和平與穩定做出努力」。

▼國民黨主席鄭麗文。（圖／記者周宸亘攝）