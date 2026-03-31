《陽光女子合唱團》惹議！李遠3呼籲　曝製片已找文化部

▲文化部長李遠。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

國片《陽光女子合唱團》全台票房突破7.5億，4月4日將在中國上映。然而，其微博宣傳卻稱，「成為中國台灣地區華語片影史票房冠軍」，引發譁然。文化部對此重申，中國慣以統戰手段製造對立，已要求劇組儘速說明，並強調唯有自由民主的環境，才是國片創作的優良土壤。文化部長李遠今（31日）表示，製片昨天已來找文化部，文化部也積極打聽近期在中國上映的狀況。李遠也呼籲，國人多支持國片，只有國片自己市場能夠取得回收、多一點別的市場後，「我們才不會被中國市場擺佈」。

行政院長卓榮泰今（31日）率各部會首長赴立法院備詢。針對國片《陽光女子合唱團》矮化台灣爭議，文化部長李遠受訪時表示，昨天《陽光女子合唱團》的製片直接來找我們，他也很積極的打聽一下，最近在中國上映的狀況，其實台灣電影要賣到中國去，要透過中影跟華夏這兩家公司，這都是官方經營公司，「所以一旦賣過去之後，所有的文宣一切都由他們掌握在他們手上」。

李遠指出，他最近會再找所有業者、曾經跟中國市場打過交道的業者，一起討論未來怎麼因應。不過文化部有3點呼籲，第一，中國電影市場的確很大，可是中國統戰會利用中國市場很大這一點，任意修改或擺布台灣電影，等於進行統戰，甚至最可怕的是會挑起台灣內部的對立與仇恨，「我們要特別團結在一起，要小心這一點」。

李遠說，第二，文化部能做的事情就是，「其實我們早就開始做」，推出像「大航海計畫」的國際合作合資，提高輔導金，加入國際資金，看能不能早一點讓我們的市場更大。他坦言，其實台灣有很多電影早就在拍的時候，就已經放棄中國市場，試試看能不能擺脫中國市場，在其他國家買賣，包括台灣市場的票房可以就賣回來了。

第三，李遠表示，今年1到3月，國片票房市場非常熱絡，1到3月票房就已經超過去年一整年，現在還在上映的，譬如《大濛》1億1千萬、《冠軍之路》9500萬，還有《雙囍》8000萬，這個情況在過去沒有，他蠻呼籲大家多多支持國片，文化部也會用各種政策支持國片。

李遠認為，只有國片自己市場能夠取得回收、多一點別的市場後，「我們才不會被中國市場擺佈」。所有文化產業都一樣，只有壯大自己，在自己的自由土壤上茁壯才不會被控制，也會更自由。