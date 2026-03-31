高雄驚悚車禍！左轉機車與直行轎車相撞　雙載男女慘摔

記者吳世龍／高雄報導

昨（30）日深夜10時許，高雄市仁武區仁雄路與仁孝路口發生一起汽機車碰撞事故。據警方初步調查，36歲蔡姓男子當時騎乘普重機車沿著仁孝路南向北行駛，在準備左轉仁雄路時，疑似未注意對向車況，與32歲蔡姓男子駕駛、由澄仁西街97巷往仁孝路北向南直行的營業小客車發生劇烈碰撞。

▲昨日深夜22時許，仁武區仁雄路與仁孝路口發生一起的汽機車碰撞事故。（圖／翻攝臉書仁武人大小事）

從監視器畫面可以清楚看見，機車左轉時因避讓不及，直接撞上直行的小客車側邊，巨大的衝擊力道導致機車騎士蔡男與後座的邱姓女子雙雙拋飛，重摔在路中央的斑馬線上，場面十分驚險。

警方獲報後迅速趕抵現場處理並實施酒測。結果顯示，兩名蔡姓駕駛的酒測值均為0，初步排除了酒後駕車的可能性。受傷的蔡姓騎士與邱姓乘客雖全身多處擦挫傷，但幸運的是兩人意識皆保持清醒，並無生命危險。

根據警方初步研判，這起事故的主因，應是機車騎士轉彎時未禮讓直行車輛先行才導致肇事，詳細的肇事責任歸屬與具體原因，仍有待進一步的釐清與鑑定。警方也呼籲民眾，行經路口務必減速慢行，並堅守「轉彎車讓直行車」的交通原則，避免因一時疏忽造成無法挽回的遺憾。