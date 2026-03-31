台南女駕駛衝機車群影片曝！零件碎片「像雨炸開」釀1死7傷

記者林東良、葉品辰／台南報導

台南市安定區昨(30)日清晨發生重大車禍，一輛自小客車突逆向衝入機車群，強烈撞擊畫面宛如災難現場，造成35歲男騎士當場失去生命跡象，送醫後仍宣告不治，另有7名騎士受傷送醫，稍早撞擊瞬間也曝光，可見小客車衝入機車群時碎片四散，畫面十分驚悚，詳細肇事原因仍待警方進一步調查釐清。

警方調查，事發於昨日上午、西港大橋下往管寮堤防約1公里處，從曝光的行車紀錄器畫面可見，當時前方車流正常行進，未料對向車道一輛自小客車突然失控逆向衝來，下一秒猛烈撞上機車群。撞擊瞬間巨大聲響伴隨車體碎裂，零件碎片如雨般向四周狂噴，機車接連倒地，後方騎士驚慌閃避，場面驚悚駭人。

▲陳女疑因精神不濟失控撞向對向機車群，撞擊瞬間碎片狂飛，十分驚悚。（圖／翻攝自記者爆料網）

台南市消防局表示，昨日上午7時40分接獲報案後，立即派遣3輛救護車、6名警消人員前往救援，於7時50分抵達現場，並將傷者陸續送醫。經查共有8名傷者，其中35歲男子傷勢最為嚴重，到院前已無生命跡象，送往市立安南醫院急救仍不治；另有2名23歲男子意識清楚，分別送往佳里奇美醫院及麻豆新樓醫院治療，其餘5人則受到輕傷並未送醫。

警方初步調查，事故起因是31歲陳姓女駕駛行經該路段時，疑因不明原因精神狀況不佳，車輛失控逆向，撞擊對向機車群，釀成嚴重傷亡。現場留下大量車體碎片，交通一度受阻。善化分局指出，本案初步排除酒駕，實際肇事原因、責任歸屬及是否涉及疲勞駕駛等情形，仍待進一步調查釐清，並呼籲用路人遵守交通規則、減速慢行，以確保行車安全。

▲現場一片混亂，車體碎片散落各地。（圖／民眾提供）