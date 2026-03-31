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大陸 大陸焦點 特派現場

暗批「粉底液將軍」張凌赫　人民日報：戲劇依賴妝造本質是「空心病」

▲張凌赫無辜被酸粉底液將軍。（圖／翻攝自微博）

▲張凌赫被解放軍官媒批評是「粉底液將軍」。（圖／翻攝自微博）

記者魏有德／綜合報導

大陸古裝劇《逐玉》播出後，吸引不少粉絲觀看，男女主角張凌赫及田曦薇也隨之人氣攀升。然而，「劇紅是非多」的爭議也隨之而來。其中，張凌赫被解放軍官媒點名「陽剛氣不足」，還冠名「粉底液將軍」，話题迅速延燒，大陸央媒《人民日報》今（31）日也暗批過於依賴妝造的人物設定和內容，戲劇本質流於「空心病」。

《人民日報》評論，近年來，一股「預製」風正在刮向螢屏（螢幕，下同）。尤其是在流量邏輯主導的古裝偶像劇領域，從「傳」、「記」、「令」、「行」一類劇名的泛濫，到相似的人設、橋段、海報，同質化幾乎滲透到創作的方方面面。

▲《逐玉》由張凌赫、田曦薇主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版）

▲《逐玉》由張凌赫、田曦薇主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版）

評論稱，古裝偶像劇在商業價值驅動下，雖持續獲得資源投入與製作提升，但部分作品仍呈現「預製爆款」特徵，原因在於對觀眾情緒與需求的理解滯後，導致創作傾向複製既有成功模式，「在情節與人物設定方面，部分作品透過複製熱門橋段與角色設計，忽略原有作品所對應的時代情緒與價值背景，使觀眾逐漸產生疲乏感。」

在視覺呈現方面，一些古裝劇過度強調造型與畫面美感，導致敘事空間缺乏連貫性與真實感，出現「空心病」現象。

▲《逐玉》由張凌赫、田曦薇主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版）

▲《逐玉》男主角張凌赫。（圖／iQIYI愛奇藝國際版）

文中還特別提到，近期某古裝劇男主角造型引發爭議，反映觀眾對角色塑造過度依賴妝造的不滿。再加上選角以流量導向與粉絲經濟影響劇集製作，平台與製作方傾向選用具流量的年輕演員，以確保播放數據與話題熱度，進而影響創作內容與敘事選擇。

評論強調，古裝偶像劇「預製化」問題源於對商業確定性的追求，雖可能帶來短期熱度，也可能壓縮創作空間，影響長期發展。

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