國會地王！張智倫擁166筆土地、破億身家　漏報的美國豪宅悄悄出現

▲國民黨立委立委張智倫。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

監察院今（31日）公布新一期財產申報，包含多位立委。其中，藍委張智倫財力最為驚人，坐擁雙北160餘筆土地，而去年被抓包漏報的美國加州獨棟豪宅，也在此次補充申報，存款7414餘萬元，相較去年近四千萬元，但也有破2億債務。另外，邱鎮軍是少數購入雲豹能源股票的藍委；吳宗憲則相當有文藝氣息，收藏多位大師的畫作及雕塑。

藍委吳宗憲名下23筆土地、3筆建物，位於台北文山、台中、苗栗、南投等地，1輛325萬的BMW，存款479萬8030元，股票總值1194萬8550元（以每股票面價額10元計），主力是裕慶-KY有26萬9千股，以昨日收盤價156計算，總值4071萬6000元。

特別的是，吳宗憲收藏多筆文物骨董及字畫，總值495萬元，包含和闐玉、李碩卿水墨畫、朱銘、楊英風多項雕塑作品、梁奕焚、曾茂煌油畫，另有11筆保險，債權140萬用於借貸，債務47萬5000元用於購車。

藍委張智倫身家驚人，他名下166筆土地、27筆建物位於雙北跟美國，現金35萬7635元、存款7414萬2433元，較上次申報增加近4千萬，股票總值3488萬5500元（以每股票面價額10元計），包含多家建設、營造公司。

張智倫名下還有其他有相當價值之財產766萬4315元，7筆保險，債權4100萬用於股東往來借款，也欠債2億333萬3007元，用於合建保證金跟預收土地款，事業投資1745萬1500元。

邱鎮軍名下5筆土地、5筆建物，都位於苗栗，2輛TOYOTA分別要價288萬、315萬，現金20萬，存款1509萬6988元，股票總值32萬（以每股票面價額10元計），特別的是，邱鎮軍是少數也有買雲豹能源股票的藍委，另有18筆保險，債務1343萬5404元用於購買汽車及不動產。

林思銘名下15筆土地、3筆建物，皆位於新竹縣，還有1輛賓士、1輛納智捷，存款153萬681元，7筆保險，另有債務6072萬6012元用於購置不動產。