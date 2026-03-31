快訊／江啟臣出戰台中市長　藍協調民調贏楊瓊瓔

▲立法院副院長江啟臣贏國民黨初選，將出戰2026台中市長。（資料照／記者周宸亘攝）

記者蘇靖宸／台北報導

國民黨今（31日）確定由立法院副院長江啟臣競選2026台中市長。楊瓊瓔表示，尊重民意，她會化為助選戰力，團結一致在年底勝選，守住幸福執政的台中。

江啟臣、楊瓊瓔爭取代表國民黨參選台中市長，雙方起初對民調機制有歧見，黨中央最後敲定採全民調，委託3家民調公司於3月25日至30日晚間10時進行電話民調。國民黨31日上午召開台中市長選舉協調民調拆封、統計作業會議，並於會後舉辦記者會，由國民黨秘書長李乾龍說明，楊瓊瓔也出席。由於江啟臣今上午代替立法院長韓國瑜主持院會，所以是派代表與會。

▲李乾龍31日公布台中協調民調結果。（圖／記者周宸亘攝）

李乾龍宣布，在這段時間裡，大家都秉持民主精神，以公平、公正、公開的方式進行競爭，雖然有競爭，但還是很和平。現在他宣布，根據兩位候選人的協調，民調數字不對外公布，只宣布民調結果由江啟臣勝出，恭喜江啟臣，也謝謝楊瓊瓔非常有風度地參加這場初選。

楊瓊瓔說，非常感謝這次的「類初選」已經翻頁，但是台中更好的願景永遠在她心中是進行式。她尊重民意也尊重初選結果，也願意相信，「勝者就是提名人，敗者就是助選人」，個人的事小，台中的事大，她完全支持江啟臣。

對於雙方協調不公布民調數字有什麼考量？李乾龍表示，這是經過雙方協調結果，所以內參式的民調不公布數字，只公布說誰勝出而已

▼國民黨台中市黨部主委蘇柏興、李乾龍、楊瓊櫻出席國民黨記者會。（圖／記者周宸亘攝）