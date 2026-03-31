綠要角罵賴清德核電失言對話曝　府院高層也在群組好尷尬

▲綠營對蘇巧慧參選新北市長選情審慎樂觀，未料賴清德主動提及新北轄內「核二」重啟議題，讓黨內憂心衝擊新北選情。（鏡報李智為）



圖文／鏡週刊

隨藍白陣營漸朝整合方向前進，總統賴清德近期在黨政事務上卻遭遇「雙亂流」，因核電重啟發言惹議，連綠營內部都砲聲連連。本刊掌握，賴核電言論一出，有綠營前官員便在一個府院高層也在的LINE群組內，忍不住開砲：「沒有辯論隨便抛出，沒有反省道歉繼續巧辯！」「反核人士及擁核人士聽得下去嗎？」連監委都附和：「聽不進去！」

▲賴清德核電重啟發言一出，府院後續補充強調核電重啟核安無虞、核廢有解、社會共識等3大前提缺一不可。圖為核二廠。

本刊掌握，3月23日中午，賴系立委鍾佳濱在一個名為「全國政治群組」的LINE群組貼文替賴解釋：「為何要保留重啟核電的能力？關鍵因素在於因應短期內可能遇到的備援電力需求！至於為什麼需要『即戰力』的發電機組？大家心知肚明。總統能明講嗎？」並強調：「目前政府及台電的相關作為，就是在最短期間內，要籌措維持社會民生基本需求的備援電力；而將現有核電機組依法定程序提升到可隨時上場供電，是目前不可能放棄的選項！希望核電成為未來產業需求的主力電源？十年後再說吧！」

未料，國防安全研究院前執行長、退輔會前副主委李文忠接著在群組表達意見，雖稱「本人基於時勢變遷及科學理性，較支持這個方向的思考，但直言：「這樣的發展，反核團體及人士憤怒、綠營疑慮、藍營嘲笑，然後發現什麼都不變，只有更憤怒了。最大的代價是：我們對信念及運動毫無嚴肅性，沒有辯論隨便抛出，沒有反省道歉繼續巧辯，會不會失去忠實信徒的信任？」

▲不滿賴清德重啟核電發言，綠營要角李文忠、監委王幼玲於府院高層都在的「全國政治群組」內開砲。（讀者提供）

李文忠還在群組內說：「幾位立委事後的解釋沒有問題，但反核人士及擁核人士聽得下去嗎？問題在此，何必當初？」同在群組的監委王幼玲也呼應李的說法回：「聽不進去。」尷尬的是，該群組185人中，除有多名綠營要角、民代及幕僚，還有總統府秘書長潘孟安、行政院長卓榮泰及多名現任部會首長。



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