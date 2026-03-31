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E-3預警機炸爛！專家揭「空中之眼2大優勢」　美軍戰力恐受挫

▲▼2026年3月29日，沙烏地阿拉伯蘇丹王子空軍基地一架美國波音E-3 「哨兵」空中預警機（E-3 Sentry）在伊朗襲擊後受損。（圖／路透）

▲3月29日拍攝照片顯示，蘇丹王子空軍基地一架美軍E-3 「哨兵」空中預警機，在伊朗襲擊後受損。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

伊朗27日空襲沙烏地阿拉伯的蘇丹王子空軍基地，嚴重損毀一架美國空軍E-3「哨兵」預警機（E-3 Sentry，下稱E-3預警機）。分析師警告，失去這款被稱為「空中之眼」的軍機，可能破壞美軍遠距偵測伊朗威脅來襲的能力。美國中央司令部（CENTCOM）尚未對此回應。

由CNN進行地理定位的現場照片顯示，這架E-3預警機尾翼斷裂，作為空中預警管制系統（AWACS）核心、極具辨識度的旋轉雷達圓頂也掉落地上。該報先前報導，這次攻擊至少導致10名美軍受傷，另有一架空中加油機受損，所幸無人死亡。

E-3預警機有多強？

E-3預警機能夠透過AWACS監控從地面到平流層、廣達12萬平方英里的戰場空間，數十年來不僅是美國作戰部隊的重要組成部分，更被分析人士視為華府擁有的一項重大優勢。

E-3預警機本身既是強大的空中指揮中心也是偵查平台，可同時追蹤約600個目標，包括飛機、飛彈、大型無人機，甚至是地面上的坦克，而且機上人員能夠即時將這些資訊回傳給戰區指揮官、海上軍艦與五角大廈。與此同時，AWACS能夠指示攔截戰鬥機應對來襲威脅，或派遣攻擊戰鬥機支援遭受攻擊的地面部隊。

▼美軍E-3預警機被譽為戰場上的四分衛。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美軍E-3預警機。（圖／達志影像／美聯社）

美國智庫「新美國安全中心」（New American Security）本月一份報告形容，AWACS是戰場上的「四分衛」，「靈活提供關鍵的態勢感知與即時協調，將各別出擊轉化為具備主導性的戰力」，在現今及可預見的未來，都是美軍作戰不可或缺的資產。

曾任職五角大廈的澳洲皇家空軍退役上校雷頓（Peter Layton）表示，E-3預警機搭載雷達大幅縮短偵測威脅所需的時間。以目前衝突為例，它能夠偵測到200英里以外的伊朗見證者（Shahed）無人機來襲，比地上雷達提前約85分鐘。而且AWACS極具機動性，能夠迅速部署至新的危機地區，相較於固定在地面上的雷達，對敵方而言是更具挑戰性的目標。

伊朗鎖定高價值目標　美軍被疑防護漏洞

不過，分析人士30日質疑，美國怎會讓E-3預警機如此容易遭受伊朗攻擊。CNN軍事分析師、曾駕駛E-3預警機的前美國空軍上校萊頓（Cedric Leighton）指出，「這對美國監控能力是一次嚴重打擊，可能影響美國指揮戰機作戰、引導戰機前往攻擊目標、保護戰機免受敵方飛機或飛彈系統攻擊的能力。」

萊頓直言，損失E-3預警機是美軍部隊防護工作的重大缺失，因為在戰鬥過程中，通常會採取特殊措施，保護它免受敵方火力攻擊，包括戰機護航、不允許飛越敵方領空等。他甚至懷疑，俄羅斯可能向伊朗提供座標與衛星影像，協助精準鎖定美軍關鍵資產。

▼E-3預警機毀損，被分析人士質疑美軍防護漏洞。（圖／路透）

▲▼2026年3月29日，沙烏地阿拉伯蘇丹王子空軍基地一架美國波音E-3 「哨兵」空中預警機（E-3 Sentry）在伊朗襲擊後受損。（圖／路透）

美國智庫史汀生中心（Stimson Center）研究員格里科（Kelly Grieco）也指出，這些攻擊顯示伊朗如何利用現有軍力，選擇性攻擊有限的高價值目標，包括中東各地美軍基地的雷達、衛星通訊基礎設施、加油機與指揮作戰的預警機，「這是一場根據伊朗實力打造的反空權作戰，而且真的造成了傷害。」

數量少又老舊　E-3預警機隱憂

分析人士也指出，美軍E-3機隊規模及服役年限帶來的壓力。根據FlightGlobal.com的「2026年世界空軍名錄」，截至今年年初美軍僅剩17架E-3預警機，甚至少於B-2轟炸機的20架。而且這些飛機均已相當老舊，第一架飛機自1978年服役至今。

根據美國空軍數據，這些飛機在1998財政年度造價約2.7億美元，換算成現金幣值約為5.4億美元（約新台幣173億元）。

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