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京華城案一審錄音錄影公播今上架　有人不會出現有人會馬賽克

▲▼北院審理柯文哲等人涉犯的京華城等案，准許公開播送辯論與宣判的法庭錄音錄影，預先敲定專用攝影器材定點位置。（圖／記者黃哲民攝）

▲台北地院審理柯文哲等人涉犯的京華城等案，准許公開播送的拍攝方式，為單機定點定焦完整錄影。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

台北地院審理京華城等案一審，上周四（26日）依違背職務收賄等罪，合併重判柯文哲17年徒刑，引發朝野議論，台灣民眾黨更在本周日（29日）舉辦凱道集會聲援柯，後續除了各界關注判決全文何時上網公開，北院今（31日）宣布一審辯論與宣判錄音錄影，定於今上午10點上架公開播送。

北院指出，京華城案一審之言詞辯論及裁判之宣示所為之錄音、錄影，經合議庭裁定准予實施公開播送，依《法院組織法》第90條及《法庭錄音錄影公開播送實施辦法》，定於2026年3月31日上午10點於司法院指定之網站或平台公開播送，網址連結如下：
https://tpd.judicial.gov.tw/tw/lp-11915-151.html

▲▼京華城案一審言詞辯論與宣判錄音錄影公開播送，台北地院宣布今（31日）上午10點上架，網址連結為 https://tpd.judicial.gov.tw/tw/lp-11915-151.html。（圖／記者黃哲民攝）

▲▼京華城案一審言詞辯論與宣判錄音錄影公開播送，台北地院宣布今（31日）上午10點上架，網址連結為 https://tpd.judicial.gov.tw/tw/lp-11915-151.html，並截圖顯示網站路徑。（圖／台北地院提供）

柯文哲去年（2025年）12月聲請京華城等案一審言詞辯論時，全程「公開播送」他辯論與宣判影音，依據為去年6月底，立法院藍白陣營立委藉由人數優勢，表決三讀通過《法院組織法》部分修正案，准許高院、地院「原則不公開、例外公開」庭訊錄影錄音等規定，去年10月16日已施行。

北院合議庭審酌全案涉及重大公共利益，復為社會矚目案件，公開播送尚無妨害國家安全、公共秩序、善良風俗，或對程序參與人及他人生命、身體、隱私、營業秘密或其他權益造成損害之虞，准許柯的聲請，這是國內事實審法院「公開播送」庭訊錄音錄影首例。

但北院合議庭准許的「公開播送」，性質屬於「錄影轉播」，不是柯文哲所要求的「Live直播」，理由是避免直播揭露相關隱私、個資或其他機密資訊，無從為適當處理，而有致生難以回復損害之虞，使參與訴訟程序者的生命、身體、自由、隱私、財產受危害，或嚴重影響審判公平性。

合議庭依據司法院頒佈的《法庭錄音錄影公開播送實施辦法》，裁定京華城案11名在一審的言詞辯論與宣判時錄音錄影，須完整播送，包含去年12月15日到12月24日的全天言詞辯論程序，以及本月（3月）26日下午宣判，但不含柯文哲等被告的量刑辯論、最後陳述等內容。

此外，同案被告、會計師端木正對公開播送裁定提起抗告，經高院撤銷北院裁定，端木正因所涉罪名不符合公開播送法定條件，他的畫面不會出現在公播中；同案被告邵琇珮請求將她在公開播送中的影像打馬賽克與變聲處理，北院合議庭准許。

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