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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

邱垂正：九二共識「沒有中華民國空間」　籲藍營勿全盤接受中共主張

▲▼ 陸委會主委邱垂正。（圖／記者杜冠霖攝）

▲陸委會主委邱垂正。（圖／記者杜冠霖攝）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨主席鄭麗文接受中共總書記習近平邀請，4月7日至12日將率團訪中，外界關注「鄭習會」。對此，陸委會主委邱垂正今（31日）表示，中共消滅中華民國的野心，不會因為與某個政黨、任何人見面就改變，2019年習五條，已經重新定義所謂九二共識是兩岸同屬一中、共謀國家統一，沒有中華民國生存的空間，呼籲國民黨，不要全盤接受中共政治主張及敘事。

邱垂正表示，當前台海局勢複雜敏感，中共對台敵意有增無減，對台仍仍仍步步緊逼、極限施壓，此刻國民黨要前往中國會見中共領導人，陸委會提醒，要守護中華民國國家主權尊嚴、保護得來不易的自由民主方式，政府會針對整個事態發展緊密關注。

邱垂正強調，中共消滅中華民國、併吞台灣的圖謀野心或中共所說的歷史任務，不會因為與某個政黨、任何人見面就改變，提醒國民黨，不要落入中共統戰分化陷阱，不要全盤接受其政治主張及敘事，否則對內恐分化台灣團結、對外更對國際社會傳遞錯誤訊息。

邱垂正呼籲，任何團體未經政府授權，不得與對岸進行涉及政治性協議以及與公權力有關事項，和平可以有理性不能有幻想，和平應該建立在堅實實力、堅定決心、充分準備，而非建立在中共領導人的善意上，這對台灣來說是最大風險。

對於鄭麗君說法，邱垂正回應，完全呼應中共對台敘事跟主張，陸委會多次說明，2019年習五條，已經重新定義所謂九二共識，就是兩岸同屬一中、共謀國家統一，所謂九二共識、一中原則、一國兩制，就是對台三位一體政策，就是沒有中華民國生存的空間。

邱垂正呼籲國民黨必須守護中華民國主權尊嚴、維護台灣得來不易的自由民主生活方式。

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