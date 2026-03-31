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Meta測試Instagram Plus付費方案　匿名看限動、延長曝光都要訂閱

▲▼Threads,Meta,FaceBook,Instagram,IG。（圖／記者吳立言攝）

記者吳立言／綜合報導

Meta 正在部分國家測試 Instagram 全新付費訂閱服務 Instagram Plus，鎖定一般用戶推出更多限時動態進階功能。從匿名觀看、延長限動壽命，到更細緻的分享名單管理，都顯示 Meta 正加速探索社群平台的訂閱變現模式。

根據《TechCrunch》報導，Meta 已證實於本周開始在數個市場測試 Instagram Plus。這也呼應其兩個月前對外透露的方向，當時 Meta 就曾表示，計畫在 Instagram、Facebook 與 WhatsApp 測試更多訂閱型服務。

主打限動隱私升級、分享對象區分更明確

這次最受矚目的新功能之一，是可匿名觀看他人限時動態。訂閱用戶瀏覽對方 24 小時限動時，對方將不會看到觀看紀錄，進一步強化使用者的觀看隱私。

同時，用戶也能查看自己的限動被多少人重播，讓原本較有限的互動數據變得更完整，更利於掌握內容吸引力。

除了隱私功能，Instagram Plus 也新增不限數量的觀眾名單。過去限動僅能選擇公開分享或摯友名單，如今用戶可以依照朋友、同事、家人或不同興趣圈，自行建立多組分享群組，讓每則限動的受眾設定更有彈性。 這項更新也被視為 Meta 強化熟人社交與分眾分享的重要一步。

曝光與互動功能同步加強

在內容曝光方面，訂閱者可將限動額外延長 24 小時，不再受限於原本的 24 小時消失機制。 另外，Meta 也提供每週一次的「Story Spotlight」功能，可讓指定限動優先出現在追蹤者限動畫面的前排位置，進一步提升能見度與觀看率。

互動上，訂閱用戶還可送出動畫版 Superlike，並直接搜尋限動觀看名單中的特定帳號，快速確認某人是否已看過內容，省去手動滑名單的麻煩。 測試市場與價格曝光 雖然 Meta 尚未正式公布測試地區，但根據社群流出的截圖，目前已知包含墨西哥、日本與菲律賓。 價格方面，墨西哥為 39 披索／月、日本 319 日圓／月、菲律賓 65 披索／月，換算約落在 1 至 2 美元區間，屬於相對低門檻的小額訂閱。

與 Meta Verified 不同

值得注意的是，Instagram Plus 與 Meta Platforms 現有的 Meta Verified 並不相同。 Meta Verified 主要面向創作者與企業，提供藍勾勾驗證、防冒名保護等服務；Instagram Plus 則更偏向一般日常用戶，聚焦在限動體驗、觀看隱私與社交互動強化。

訂閱疲勞成最大考驗

儘管 Snap Inc. 的 Snapchat+ 與 X Corp. Premium 已證明社群訂閱確實存在市場，但 Instagram Plus 能否被廣泛接受，仍得面對「訂閱疲勞」的現實挑戰。 不少用戶已在社群平台表達不滿，認為原本應屬基礎體驗的功能，正逐步被拆分成付費選項。

Meta 這次測試不只是新增幾項小功能，而是在試探一般用戶是否願意為更高自由度的社群體驗買單。 若測試結果理想，Instagram 未來很可能進一步擴大訂閱功能，讓平台商業模式從單一廣告收入，逐步走向廣告與訂閱並行的雙軌發展。

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