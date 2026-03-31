媽媽家中吸毒！5歲童慘待「毒氣室」　社工驚覺異常才曝光

▲5歲童被迫吸二手毒煙近半年，直到社工懷疑內情不單純，全案才曝光。（示意圖／CFP）

記者柯沛辰／綜合報導

台中一名張姓媽媽離婚後，帶著5歲孩子改嫁，一家三口住在東勢區某租屋處，不料夫妻倆竟不顧孩子年幼，直接吸食海洛因、安非他命，導致孩子猶如被關在「毒氣室」，被迫吸二手毒煙，直到社工主動採集孩子毛髮送驗，發現濃度超標，全案才曝光。

夫妻同屋吸毒長達5個月 幼童被迫吸二手毒煙

根據判決書，張女2024年2月起，與丈夫在東勢區租屋處吸食摻有海洛因的香菸，並將安非他命放入玻璃球內燒烤吸食，導致同屋孩子被迫吸入毒煙，時間長達5個月。

繼父販毒落網供出家中有幼兒 社工驗毛髮才揭真相

之後，男方販毒被抓，告知警方妻子張女已經落跑、家中還有幼兒。台中市社會局獲報緊急介入安置後，石岡家庭福利服務中心社工懷疑狀況不單純，主動採集孩子毛髮送驗，果真驗出安非他命、嗎啡等毒品濃度超標。

母親辯稱只在廚房吸毒沒影響 法官不採信判9個月

台中地院審理時，張女否認犯行，辯稱她都是在租屋處廚房施用毒品，也禁止孩子到廚房，沒有當面吸食，所以不會影響到孩子。

不過，法官認為，租屋處是三合院，廚房與房間、客廳等空間相通，並無隔間，導致孩子吸入毒品煙霧，妨害身心健全發展，審酌張女犯後否認犯行，因此依妨害幼童發育罪判處9個月，可上訴；繼父部分另案審結。

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