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社會 社會焦點 保障人權

躲廁所「膠帶纏110萬」太大聲　女車手被抓包

記者黃翊婷／綜合報導

女子小芸（化名）去年9月加入詐騙集團擔任車手，同年11月依照指示向受害者收取110萬元款項，卻因為在廁所使用膠帶纏繞贓款的聲音太大，而被警方識破。彰化地院法官日前審理之後，依3人以上共同犯詐欺取財罪，判處小芸有期徒刑1年。

▲▼廁所,公廁,衛浴。（圖／CFP）

▲小芸躲在廁所使用膠帶纏繞贓款，結果因為聲音太大而露餡。（示意圖／VCG，非本案事發地點。）

判決書中記載，小芸曾將自己的金融帳戶交給詐團使用，涉及幫助詐欺、幫助洗錢等案件，4度獲得檢方不起訴處分，但她沒有記取教訓，仍在2025年9月加入詐團擔任車手；該詐團成員透過交友網站尋找目標，先假意交往，再以從事期貨投資可以獲利為由，誘導受害者答應交付款項。

小芸在同年11月間接獲詐團成員指示，前往約定地點向受害者收取110萬元款項，接著搭車前往高鐵彰化站，打算坐車到高鐵台中站。不過，警方先一步接獲民眾報案，指稱看到疑似有車手取款後逃到了高鐵站。

警方立刻派員前往查看，果然看到小芸拿著膠帶進入廁所，還在外面聽到使用膠帶纏繞物品的聲音，疑似在藏匿贓款，但等到小芸離開之後，警員進入廁所檢查並未看見可疑物品，於是立刻上前對小芸進行盤查。

小芸面對警方盤查，很快便坦承犯行。彰化地院法官認為，小芸不思以正當方法賺取所需，竟貪圖不法利益，參與詐團分工，侵害他人的財產法益，嚴重破壞社會秩序，考量到她已經坦承犯行，也自動繳回9000元犯罪所得，最終依3人以上共同犯詐欺取財罪，判處她有期徒刑1年，全案仍可上訴。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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