美精銳「第82空降師」抵中東！　傳川普不排除奪哈爾克島

▲美國第82空降師在伊拉克巡邏。（圖／VCG）



記者張方瑀／綜合報導

隨著美國對伊朗戰爭的緊張局勢急速升溫，美國陸軍精銳部隊「第82空降師」數千名士兵已開始抵達中東。《路透社》引述官員說法指出，川普政府目前正研擬對伊朗戰事的下一步行動，其中包含擴大軍事選項，不排除直接派兵進入伊朗領土。

美軍精銳傘兵抵達 海陸空兵力全面集結

根據《路透社》報導，兩名美國匿名官員證實，來自北卡羅萊納州布拉格堡（Fort Bragg）的第82空降師傘兵已陸續抵達中東。這批兵力除了包含一個旅級戰鬥隊外，還包含空降師司令部成員、後勤與支援單位。

事實上，《路透社》早在3月18日就曾揭露，川普政府考慮向中東增派數千名兵力，旨在擴張戰略選項。除了這批陸軍傘兵，美軍上週末已有約2500名海軍陸戰隊員抵達，先前也已派遣數千名海軍與特種部隊前往該區域。

儘管官員未透露具體部署位置，但此舉顯然是為了強化未來在該區的作戰能力。

戰略目標曝光：鎖定石油樞紐與核子設施

消息來源指出，這批兵力在伊朗戰事中可能扮演關鍵角色。首要目標之一可能是奪取伊朗的石油出口命脈「哈爾克島」（Kharg Island），該島承載了伊朗90%的石油出口。

據悉，川普政府內部已多次討論奪島計畫，但考量到伊朗能以飛彈與無人機反擊，風險極高。

此外，美方也曾討論動用地面部隊進入伊朗境內，提取深埋在地下的「高濃縮鈾」。然而，這項行動可能導致美軍必須深入伊朗領土，並面臨長期滯留的壓力。

確保荷莫茲海峽安全 川普面臨政治考驗

為了確保石油油輪能安全通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），川普政府也考慮將部隊部署至伊朗沿岸，與空軍及海軍共同執行護航任務。

美國總統川普（Donald Trump）30日表示，美方正與一個「更講理的政權」進行談判以結束戰爭，但他同時向德黑蘭當局發出重申警告，若不開放荷莫茲海峽，美國將攻擊其油井與發電廠。

儘管軍事行動持續擴大，但派駐地面部隊對川普而言仍具備高度政治風險。考量到美國民眾對伊朗戰事支持度偏低，加上川普選前曾承諾避免讓美國捲入新的中東衝突，任何進一步的地面部署都將成為焦點。

自2月28日行動展開以來，美軍已針對超過1萬1000個目標發動打擊。在名為「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）的戰事中，目前已有超過300名美軍受傷，並有13名士兵不幸殉職。