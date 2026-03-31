申請入學6.5萬人過一階　通過率84.2%「創3年新高」

▲申請入學第一階段篩選，超過6.5萬人通過。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

115學年大學「申請入學」第一階段篩選結果今（31日）公布。甄選會表示，今年申請入學共7萬8280人報名，較去年減少721人，共6萬5914人通過一階，較去年增加461人，通過比率為84.2%，創下近3年新高，而今年通過篩選考生，平均通過校系數為2.88個，較去年2.83個略增。

根據甄選會統計，今年共有64所大學、2206個學系（組）參與個人申請招生，招生總名額為 5萬450個，包含資安組130個、離島外加名額241個、原住民外加名額3106個、願景計畫外加名額543個。

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甄選會指出，申請入學每位考生最多可以報名6個系組，今年每位考生平均申請5.61個校系，較去年持平；另外，今年每名考生平均通過校系數2.88個，高於去年2.83個。今年通過篩選人數百分比84.2%，也創下3年來新高。

甄選會表示，今天上午9時起在甄選委員會網站公告學生通過哪些校系篩選，開放報名考生查詢篩選結果，考生可輸入學測應試號碼、身分證號碼及個人專屬密碼即可查詢篩選結果，甄選會將不另行寄發書面通知。

若考生對第一階段篩選結果有疑義欲申請複查時，甄選會指出，可依規定明天（4月1日）中午12時前，以網路申請方式向甄選委員會提出，申請程序請逕上甄選委員會網站查詢。

甄選會提醒，通過第一階段篩選考生只是取得參與大學第二階段甄試資格，能否錄取仍須經大學甄試後決定。各大學近日內將寄發（或公告）指定項目甄試通知，以及其他相關資料予通過第一階段篩選（含外加名額篩選）考生，考生須詳閱簡章分則，在大學規定日期前繳交指定項目甄試費用，並依招生簡章規定方式上傳或送繳相關證明或資料，考生如未收到大學甄試通知或對各大學第二階段指定項目甄試有任何疑義，請主動與各大學聯繫，以免權益受損。

通過第一階段篩選考生，接著就是參與各校系的二階甄試。甄選會指出，高三應屆畢業考生在測試系統內，如檢視學習歷程中央資料庫第一至第四學期學習歷程資料有疑義，務必在4月16日中午12時前的上班時間，向就讀的高中學校反映，以維護自身甄試權益。

根據甄選會公布申請入學時程，5月14日到5月31日期間，考生參與各大學校系自辦的二階甄試，各大學在6月1日前公告錄取名單並寄發甄選總成績單，錄取生則在6月4日至5日上網登記就讀志願序，預計6月11日公布統一分發結果。