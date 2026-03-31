賴清德二度密談鄭麗君內幕　可望4月徵召「他」

▲賴清德（左）3月中旬2度親約要角與鄭麗君（右）密談，有共識讓鄭肩負關稅談判延長賽，黨內「扶君」出戰台北市長已瀕破局。



圖文／鏡週刊

隨藍白陣營漸朝整合方向前進，總統賴清德近期在黨政事務上卻遭遇「雙亂流」，除因核電暴衝發言面臨黨內質疑的亂流，他以黨主席身分布局艱困選區縣市長同樣遭遇亂流。

▲綠營「扶君」告吹，黨政高層轉鎖定綠委沈伯洋（左）出戰台北市長，若無意外，預計4月提名徵召。（鏡報鄒保祥）

被視為選戰領頭羊的首都市長選戰，黨內各派系原力拱在關稅談判表現不俗的行政院副院長鄭麗君出馬，不過，本刊掌握，農曆年後，選對會要角邱義仁先約了鄭、探詢她投入北市選戰的可能，3月中旬，賴清德更二度親自找了數名黨內要角一起與鄭密談。

據透露，賴與鄭二次密談過程中，鄭雖未堅決拒絕參選，但數名高層在與鄭討論過後評估，鄭身為談判「主談人」，現階段最重要的任務，就是留在行政院處理關稅延長賽，鞏固台美關稅談判成果及台美關係，使她上半年難以脫身，「扶君計畫」已瀕臨告吹，轉而鎖定、徵詢立委沈伯洋出戰北市，中執會可望在4月正式提名徵召。

一名黨政高層直言，前階段的談判成果，鄭麗君的主談角色是關鍵，以台美投資MOU為例，「鄭幾乎是常態地與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）一對一溝通」，雙方建立不可取代的信任默契，若貿然更換主談人會對美釋出什麼訊息？恐增添不必要風險，且台美關稅因川普政府2月底祭出122條款，對全球統一徵收10%關稅且疊加既有最惠國待遇稅率（MFN），最長為期150天，以此推估，7月底前，我方談判團隊不僅須費心鞏固前階段談判成果，又因美方近日啟動301條款調查等新變局，期程實在無法符合選舉布局需要。

「扶君」告吹、高層鎖定沈伯洋出戰北市，多名黨政幕僚、派系要角私下卻出現雜音，直言沈學者出身，專長研究中共對台認知作戰，當選立委後空戰聲量頗佳，又有論述，的確獲綠營同溫層極高肯定，出戰北市要凝聚基本盤不是問題，不過北市向來藍大於綠，沈的「抗中保台」、「反中牌」標籤未必有利擴大票源。

此外，一名派系要角說，沈伯洋在大罷免一役的前鋒角色鮮明、與罷團關係緊密，背後又有罷免領銜人、聯電創辦人曹興誠力挺，因此吸納不小的仇恨值，藍白常在空戰上抓著沈對打，若他成為台北市長參選人，如何重塑形象、轉型是一大工程，否則一不小心仇恨值被藍白渲染、外溢到其他縣市，不僅北市無望勝選，還可能會成為綠營團隊作戰、聯合競選的阻礙。



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