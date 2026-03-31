中國制裁親台議員！日政府要求撤回　駐日代表：台灣人深表感謝

▲日本自民黨親台派大老、跨黨派議員組織「日華議員懇談會」會長古屋圭司。（圖／記者黃國霖攝）



記者張方瑀／綜合報導

中國外交部昨（30）日宣布，針對日本自民黨親台派大老、跨黨派議員組織「日華議員懇談會」會長古屋圭司實施制裁。內容包含凍結在華資產、禁止進入中國境內（含港澳）等。對此，日本政府隨即表達強烈不滿，要求中方立即撤回；我國駐日代表李逸洋也對此發聲力挺，直言中方的行為荒謬至極。

不滿訪台 中方祭出反外國制裁法

根據《產經新聞》與《時事通信社》報導，中國外交部30日正式公告，針對自民黨眾議院議員古屋圭司實施三項制裁措施，第一、禁止進入中國境內（包含香港與澳門）；第二、凍結其在中國境內的資產；第三、禁止中國國內組織或個人與其進行交易與合作。

此項制裁根據中國《反外國制裁法》制定，並於當日起立即生效。

中方指出，制裁理由是古屋圭司身為「日華懇」會長，長期與台獨分裂勢力勾連，粗暴干涉中國內政，並嚴重損害中國主權和領土完整。據悉，身為首相高市早苗親信的古屋，今年3月中旬才剛在台北與總統賴清德會面，此舉引發北京當局強烈反彈。

這也是繼去年12月，前自衛隊統合幕僚長岩崎茂遭制裁後，再度有日本政要被列入黑名單。而在國會議員中，古屋圭司是繼日本維新會參議員石井平後，第二位遭到中方制裁的對象。

日本政府發聲力挺 官房副長官：無法接受

面對中方的動作，日本內閣官房副長官尾崎正直在30日的記者會上嚴正回應。他表示，中國政府僅因政治言論，便對立場不同的人士採取單方面威壓措施，「這斷然無法接受，從日中關係的角度來看也極其遺憾。」

尾崎強調，國會議員作為國民代表，其表現自由是日本民主主義的根基，必須受到尊重。日本政府已透過外交管道向中方提出強烈抗議，並要求立即撤回相關制裁。

「台灣人民深表感謝」 駐日代表李逸洋反嗆北京

針對古屋圭司遭到制裁，台北駐日經濟文化代表處代表李逸洋同日在Facebook公開發文表達敬意。他指出，古屋會長多年來為台灣的民主，以及台海的和平穩定傾力貢獻，「台灣人民深表感謝，我們將共同守護自由、民主、人權等普世價值。」

李逸洋在文中重砲批評，中國政府的舉動只會向世界證明，其自身就是個「反自由、反民主」的全體主義獨裁政權，相關指控更是荒謬至極。