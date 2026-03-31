獨／男大生對撞物流車...跆拳好手遇死劫！教練悲曝他早熟又懂事

▲20歲騎士被物流車撞擊後送醫不治 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖、陳宏瑞／高雄報導

高雄路竹區中山路昨（30）日下午2時許發生死亡車禍，就讀某藥理大學的20歲黃姓男大生騎乘機車，疑似由缺口左切進入快車道再穿越對向車道時，當場與迎面而來的物流車發生對撞，送醫搶救不治；據了解，男大生從小學3年級開始學習跆拳道10年，勤奮苦練，在3年前曾獲高雄市主委杯的銅牌，而他升上大學後，為了幫忙家計，選擇就讀夜間部，白天則在火鍋店上班，也暫時放下最愛的跆拳道運動，沒想到卻在返家途中遭遇橫禍。

黃姓男大生的啟蒙教練、也是跆拳道館的王姓總教練表示，接到男大生的惡耗時，一時間不敢相信，這麼乖的孩子怎麼會？還反覆求證「是不是真的？」，直到確認消息，自己的太太還難過得哭了起來。

王教練指出，黃姓男大生是小學3年級開始接觸跆拳道，他的身形偏瘦小，身材不算好，卻非常認真苦練，一路國小、國中、高中都是他陪著黃男訓練，高中時期黃還住在他家中的宿舍，然後每天早上他載著學生們去湖內的一所高職上課，下課再載他們回道館訓練，所以才能多次在高雄市的比賽中創下佳績。

▲黃姓男大生（左三）熱愛跆拳道，3年前曾獲高雄市主委杯銅牌。（圖／翻攝自跆拳道館臉書）

王教練說，男大生的家境不寬裕，他是家中獨子，父母都是「做工的人」，男大生很早熟、懂事，是個很乖的孩子，不抽菸、不喝酒，每天除了學校就是道館，而兩家人感情也很好，經常一起出去露營。

王教練指出，2年前黃就近升學到大學後，他原本希望黃男白天上課，晚上可以回道館當助教，但黃卻選擇就讀夜間部，白天到火鍋店當正職員工，希望「多賺點錢」來幫助改善家中的經濟狀況，這麼乖的孩子卻遇上這種事，讓人難以接受。

根據警方初步調查，黃姓男大生當時騎乘機車沿路竹區中山路由北往南行駛，行經缺口處時，疑似由缺口駛入快車道，接著左轉穿越對向車道，當場與對向南往北、由54歲林姓男子駕駛的物流車正面對撞，撞擊後黃男人車倒地重創，由119緊急送往醫院搶救不治，詳細肇事原因仍由交通大隊進一步分析研判。