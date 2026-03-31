從招商到BOT全被翻　北檢追出柯市府5大案異常

▲陳佩琪（圖）與丈夫柯文哲另案遭查辦財產來源不明。（鏡報李智為）



圖文／鏡週刊

柯文哲一審遭重判17年，台北地檢署也同步展開多線偵辦，進一步擴大柯的法律風險。首先是北士科招商案，該案原設定產業類別為生技醫療，但後續政策調整放寬限制，最終由新光人壽取得地上權經營權，引發外界質疑是否存在量身訂做或圖利特定企業情形，檢方正釐清決策過程、相關會議紀錄及是否涉及不當影響。

其次為第一果菜及萬大魚類批發市場改建案，檢調發現，2019年7月8日招標當晚，柯文哲與沈慶京曾於威京集團總部密會近3小時，時間點與標案進程高度重疊，是否涉及招標條件調整或標案流向安排，成為調查重點。

▲魚果市場為柯文哲在市長任內發包，由沈慶京的中工承包。（中華工程提供）

第三為南港轉運站BOT案，該案同樣由新光人壽取得，過程中被質疑工程進度延宕、投資條件寬鬆及招標金額偏低，可能造成公部門利益損失，檢方已介入調查。

▲南港轉運站BOT案由新光人壽得標，遭指涉圖利。（台北市公共運輸處提供）

第四為台智光案，該案涉及市府長期合約與費用結構問題，金額龐大且影響深遠，柯文哲過去曾公開表示「若查此案，不知會被押幾年」，顯示其對案件風險有所認知。

▲台智光案已有被告遭判刑，柯文哲也因此案遭查辦。

第五則為財產來源不明，包括柯妻陳佩琪相關帳戶的現金流動、保險箱內財物來源，以及是否與政治獻金或其他案件資金流相關，均列入調查範圍。五大案件同步推進，使柯文哲面臨的不再是單一案件風險，而是多案交織的壓力，即便其中部分案件最終未必成案，但在司法程序持續推進下，柯政治與社會信任基礎已受到持續侵蝕。

▲柯文哲KP SHOW演唱會門票收入，被法官認定是政治獻金，已遭柯侵占。（民眾黨提供）

▲柯文哲在台北市長內任的北士科地上權案涉圖利。（鏡報林煒凱）



更多鏡週刊報導

柯入監風暴倒數5／政風處一紙公文揭柯決策違法 量身打造京華城容積獎勵成關鍵

柯入監風暴倒數／北檢續追5大案 柯文哲掏空基金會最快入獄時間曝光