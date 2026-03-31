　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

每艘船200萬美金！伊朗擬強徵「荷莫茲過路費」　可能收費模式曝

▲▼荷莫茲海峽。（圖／視覺中國）

▲伊朗準備對航經荷莫茲海峽的船隻徵收通行費。（圖／VCG）

記者張方瑀／綜合報導

伊朗國會31日初步批准了一項具高度爭議的計畫，準備對航經荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的船隻徵收通行費，其中一個可能的收費模式為，針對每艘通過或進入海峽特定水域的船隻，收取200萬美元。若以此計算，每天可為伊朗帶來約2.8億美元的收入。

全球能源命脈停擺　伊朗擬奪掌控權

根據《紐約時報》報導，荷莫茲海峽是全球最繁忙的國際水道之一，但在長達一個月的戰爭陰影下，波斯灣的交通幾乎陷入停滯。伊朗此時推動收費計畫，被視為企圖加強對該水域的掌控。目前雖然海峽最窄處位於伊朗與阿曼的領海內，但實際上是由伊朗實質控制。

《法爾斯通訊社》說法指出，這項方案仍需經過伊朗議會全體表決通過後才能正式生效。然而，外界分析認為，伊朗這種單方面的收費行為並不具備法律效力，且恐讓該國在國際社會中更加孤立。

川普放話轟炸　美方抨擊：非法且不可接受

對此，美國總統川普（President Trump）已公開發出威脅，表示若伊朗持續封鎖海峽，美方將轟炸伊朗境內的能源基礎設施。國務卿盧比歐（Marco Rubio）也嚴厲批評，這項通行費計畫完全是「非法且不可接受的」。

美國海軍戰爭學院（U.S. Naval War College）國際海洋法教授克拉斯卡（James Kraska）分析，儘管各國目前反應克制，但伊朗此舉最終恐怕不會有好的結果，「伊朗可能會發現自己陷入極度孤立的處境」。

海運大癱瘓　「兩大收費模式」試算金額曝光

受衝突影響，全球油價狂飆。根據國際海事組織（IMO）統計，目前約有2000艘船隻與2萬名海員受困在該區域。

標普全球市場財智（S&P Global Market Intelligence）數據顯示，本月通過海峽的船隻不到150艘；而英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）指出，這僅相當於戰前「一天」的通行量。

雖然具體執行方式尚未定案，但隸屬於伊朗革命衛隊的《塔斯尼姆通訊社》估算，若計畫成真，每年可創造約1000億美元收入，規模甚至超過伊朗全年的石油營收。

目前傳出兩種可能的收費方案

方案一：收取「特別安全服務費」
針對每艘通過或進入海峽特定水域的船隻，收取200萬美元。以此計算，每天可為伊朗帶來約2.8億美元的進帳。

方案二：參考「蘇伊士運河模式」
依照船隻的載貨量（Cargo Capacity）來計算費率。預計每日收入約5600萬美元，每年總收益約落在200億至250億美元之間。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
440 1 2313 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
王文洋談戀愛不只會花錢　女大生暈船讚浪漫貼心
蔣男丟臉丟到國外！　登上BWF官方IG
賴清德「核電暴衝」　黨內嗆：你很行自己加油
美防長爆內線交易？　開戰前夕「急買國防ETF」遭攔截
獨／關指部28歲中尉墜樓！　腦出血、脊椎受損送醫搶救中
台中新光三越美食街男員工突倒地　送醫不治
戒糖也沒用！　營養師曝糖尿病「3大真凶」
王文洋「公開20歲女友」帶回家　女兒王思涵安心了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美精銳「第82空降師」抵中東！　傳川普不排除奪哈爾克島

中國制裁親台議員！日政府要求撤回　駐日代表：台灣人深表感謝

每艘船200萬美金！伊朗擬強徵「荷莫茲過路費」　可能收費模式曝

伊朗再打臉美「根本沒談判」　納坦雅胡拒為戰爭結束設時間表

白宮證實了　川普擬要求阿拉伯國家「支付伊朗戰爭軍費」

杜拜港遭襲！科威特油輪「滿載原油」起火　原訂4月抵中國青島

美防長爆內線交易？　開戰前夕「經紀人急買國防ETF」遭攔截

以色列國會通過高爭議死刑法案　涉致命恐怖攻擊巴人將判死

川普放話奪伊朗石油！布蘭特原油「衝破100美元」　創近4年最高

白宮稱伊朗新政權理性：談判失敗美軍將消滅威脅

新北20歲女攔車吼叫捶引擎蓋！見母到場更激動　遭強制送醫

清明連假天氣曝！周三降溫「全台有雨」恐迎更強鋒面

惡房仲甩巴掌！幸福家親上火線喊「醫療費全負責」：會勸說道歉

惡霸犬內建草莓雷達　聞到味道秒探頭出來

國防部：海馬士首期款展延至5月底　美國先墊簽約所需經費

智力退化到2歲亡！陽光男當兵被霸凌　母悲告別：謝謝來當我兒子

惡房仲甩巴掌！幸福家親上火線喊「醫療費全負責」：會勸說道歉

驚悚畫面曝！20歲男大生對撞物流車亡　零件飛濺機車秒成廢鐵

川普稱伊朗已接受「15項停戰條件」　德黑蘭公開打臉否認

台南女駕駛逆向撞機車群！1騎士慘死2受傷　現場畫面超驚悚

美精銳「第82空降師」抵中東！　傳川普不排除奪哈爾克島

中國制裁親台議員！日政府要求撤回　駐日代表：台灣人深表感謝

每艘船200萬美金！伊朗擬強徵「荷莫茲過路費」　可能收費模式曝

伊朗再打臉美「根本沒談判」　納坦雅胡拒為戰爭結束設時間表

白宮證實了　川普擬要求阿拉伯國家「支付伊朗戰爭軍費」

杜拜港遭襲！科威特油輪「滿載原油」起火　原訂4月抵中國青島

美防長爆內線交易？　開戰前夕「經紀人急買國防ETF」遭攔截

以色列國會通過高爭議死刑法案　涉致命恐怖攻擊巴人將判死

川普放話奪伊朗石油！布蘭特原油「衝破100美元」　創近4年最高

白宮稱伊朗新政權理性：談判失敗美軍將消滅威脅

獨／男大生對撞物流車...跆拳好手遇死劫！教練悲曝他早熟又懂事

美精銳「第82空降師」抵中東！　傳川普不排除奪哈爾克島

躲廁所「膠帶纏110萬」太大聲　女車手被抓包

做流行工作才是真正的成功？別小看「無聊愛好」可能成為獨特專長

大谷翔平經濟效益270億！21家日企搶合作　巨大SHO商業席捲全美

台積電跌5元至1775再翻紅　台股跌233點後收斂

賓士「新一代美型旅行車」今年登台！首款電動獵跑搶攻豪華入門戰場

金門大學「以買代租」夯　在地房仲揭3大熱門物件

血腥神作回歸！《弒婚遊戲2》爛番茄100%開盤 　豪門獵殺遊戲全面失控

Meta測試Instagram Plus付費方案　匿名看限動、延長曝光都要訂閱

吳宗憲自嘲「演唱會變告別式」　玩地獄哏：唱完黃明志就被抓了

國際熱門新聞

西班牙出手了！禁止美軍飛越領空攻伊朗

伊朗襲以色列最大煉油廠　川普警告：很快會做出回應

貝森特：美國終將控制荷莫茲海峽

伊朗首轟科威特命脈！海水淡化廠爆炸釀死

川普再嗆伊朗！那指跌153點　台積電ADR重挫逾3％

伊朗批談判沒邏輯　油價恐破200元

恐重演「黑鷹計畫」悲劇　美軍中東戰力僅5萬

川普再警告伊朗　炸光全部能源設施

A330客機起飛後「引擎突起火」　引擎拖出猛烈火焰

布蘭特原油「衝破100美元」　創近4年最高

美防長開戰前「急買國防ETF」遭攔截

盧比歐稱伊朗政府分裂　美檯面下接獲正面訊息

白宮稱伊朗新政權理性：談判失敗美軍將消滅威脅

戰事擴大？ 美國務院旅行警示　伊朗列第4級「切勿前往」

更多熱門

相關新聞

伊朗再打臉美「根本沒談判」　納坦雅胡拒為戰爭結束設時間表

伊朗再打臉美「根本沒談判」　納坦雅胡拒為戰爭結束設時間表

伊朗與美國是否展開談判再度出現說法分歧。伊朗外交部發言人強調，戰事持續31天以來「沒有與美國進行任何談判」，但證實美方曾透過中間人提出談判請求；另一方面，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）則表示，對伊朗戰爭已「明顯超過一半進程」，但拒絕為戰事結束設定時間表。

川普擬要阿拉伯國家「支付伊朗戰爭軍費」

川普擬要阿拉伯國家「支付伊朗戰爭軍費」

杜拜港遭襲　科威特油輪「滿載原油」起火

杜拜港遭襲　科威特油輪「滿載原油」起火

布蘭特原油「衝破100美元」　創近4年最高

布蘭特原油「衝破100美元」　創近4年最高

白宮稱伊朗新政權理性：談判失敗美軍將消滅威脅

白宮稱伊朗新政權理性：談判失敗美軍將消滅威脅

關鍵字：

中東伊朗軍武國際軍武荷莫茲海峽

讀者迴響

熱門新聞

暴力房仲道歉　親友團怒：酸民要人家死才甘願？

王文洋熱戀小54歲女大生　直擊百貨美食街約會

15歲少女肚子痛竟產下男嬰　小男友約戰55次慘了

妹子「抬高1姿勢被看光」　醫傻：外痔露出來了

王文洋「20歲女友」身分曝光　安靜氣質超耐看

一天連切「3個巨大腺瘤」！醫驚喊：這3種肉不敢吃了

又要發錢了　彰化花壇鄉擬每人發6000

陽光男當兵被霸凌亡　母大哭：謝謝來當我兒子

西班牙出手了！禁止美軍飛越領空攻伊朗

加油到一半燒起來！屏東油電車陷火海

啦啦隊女神自爆曾是「黑澀會美眉」　16歲嫩照曝光

連假雨更多！　「下最大」時間曝

《黑白大廚》中式料理女神5月嫁醫師男友節目早洩密

北檢續追5大案　柯文哲最快入獄時間曝光

戒糖也沒用！　營養師曝糖尿病「3大真凶」

更多

最夯影音

更多
新北20歲女攔車吼叫捶引擎蓋！見母到場更激動　遭強制送醫

新北20歲女攔車吼叫捶引擎蓋！見母到場更激動　遭強制送醫
清明連假天氣曝！周三降溫「全台有雨」恐迎更強鋒面

清明連假天氣曝！周三降溫「全台有雨」恐迎更強鋒面

惡房仲甩巴掌！幸福家親上火線喊「醫療費全負責」：會勸說道歉

惡房仲甩巴掌！幸福家親上火線喊「醫療費全負責」：會勸說道歉

惡霸犬內建草莓雷達　聞到味道秒探頭出來

惡霸犬內建草莓雷達　聞到味道秒探頭出來

國防部：海馬士首期款展延至5月底　美國先墊簽約所需經費

國防部：海馬士首期款展延至5月底　美國先墊簽約所需經費

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面