每艘船200萬美金！伊朗擬強徵「荷莫茲過路費」　可能收費模式曝

▲伊朗準備對航經荷莫茲海峽的船隻徵收通行費。（圖／VCG）



記者張方瑀／綜合報導

伊朗國會31日初步批准了一項具高度爭議的計畫，準備對航經荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的船隻徵收通行費，其中一個可能的收費模式為，針對每艘通過或進入海峽特定水域的船隻，收取200萬美元。若以此計算，每天可為伊朗帶來約2.8億美元的收入。

全球能源命脈停擺 伊朗擬奪掌控權

根據《紐約時報》報導，荷莫茲海峽是全球最繁忙的國際水道之一，但在長達一個月的戰爭陰影下，波斯灣的交通幾乎陷入停滯。伊朗此時推動收費計畫，被視為企圖加強對該水域的掌控。目前雖然海峽最窄處位於伊朗與阿曼的領海內，但實際上是由伊朗實質控制。

《法爾斯通訊社》說法指出，這項方案仍需經過伊朗議會全體表決通過後才能正式生效。然而，外界分析認為，伊朗這種單方面的收費行為並不具備法律效力，且恐讓該國在國際社會中更加孤立。

川普放話轟炸 美方抨擊：非法且不可接受

對此，美國總統川普（President Trump）已公開發出威脅，表示若伊朗持續封鎖海峽，美方將轟炸伊朗境內的能源基礎設施。國務卿盧比歐（Marco Rubio）也嚴厲批評，這項通行費計畫完全是「非法且不可接受的」。

美國海軍戰爭學院（U.S. Naval War College）國際海洋法教授克拉斯卡（James Kraska）分析，儘管各國目前反應克制，但伊朗此舉最終恐怕不會有好的結果，「伊朗可能會發現自己陷入極度孤立的處境」。

海運大癱瘓 「兩大收費模式」試算金額曝光

受衝突影響，全球油價狂飆。根據國際海事組織（IMO）統計，目前約有2000艘船隻與2萬名海員受困在該區域。

標普全球市場財智（S&P Global Market Intelligence）數據顯示，本月通過海峽的船隻不到150艘；而英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）指出，這僅相當於戰前「一天」的通行量。

雖然具體執行方式尚未定案，但隸屬於伊朗革命衛隊的《塔斯尼姆通訊社》估算，若計畫成真，每年可創造約1000億美元收入，規模甚至超過伊朗全年的石油營收。

目前傳出兩種可能的收費方案

方案一：收取「特別安全服務費」

針對每艘通過或進入海峽特定水域的船隻，收取200萬美元。以此計算，每天可為伊朗帶來約2.8億美元的進帳。

方案二：參考「蘇伊士運河模式」

依照船隻的載貨量（Cargo Capacity）來計算費率。預計每日收入約5600萬美元，每年總收益約落在200億至250億美元之間。