王文洋追愛轟轟烈烈　曾為她斷開王永慶仍分手收場

▲王文洋與呂安妮（右二）分手後，曾因呂安妮讓他見不到兩人所生的兒子，而提起訴訟。



圖文／鏡週刊

王文洋勇於追愛的個性，從年輕時期就一直如此，也因此他的戀情總是轟轟烈烈。

在宋女之前除了曾與小他38歲的主持人蔡尚樺傳過緋聞，回顧1995年已經有元配陳靜文的他擔任教授，任教於台大商研所，卻和學生呂安妮爆發師生婚外情，王文洋為此和父親王永慶決裂，不惜離開台塑集團自行創業，成立宏仁集團，並投資媒體產業，這段「寧愛美人不愛江山」的故事一度傳為佳話。

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▲主播蔡尚樺（前排左二）曾出席王文洋（前排中）餐宴，當時也飄出一絲緋聞的味道。（翻攝自臉書）

後來呂安妮以「特助」身分進入王家，對王文洋用情極深，也為他生了一個兒子，王文洋的元配陳靜文2007年過世後，一度傳出呂安妮有機會扶正，但王文洋已打定主意不再結婚，呂安妮一直等不到當王文洋的妻子。雙方於2017年正式分手，讓呂安妮惆悵地說「有錢買不到幸福。」

▲王文洋與呂安妮的兒子王銓勵（左）因父母間的訴訟，2018年19歲時首次在媒體前曝光。

王文洋則向外表示，恢復單身後不排斥再交女友，這幾年間果然也頻爆花邊緋聞，如今在風波後又穩交20歲女大生，讓人看到這位千億總裁，除了在商場外，一生都在追求愛情的另一面。



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