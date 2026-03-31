伊朗再打臉美「根本沒談判」　納坦雅胡拒為戰爭結束設時間表

▲以色列總理納坦雅胡。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

伊朗與美國是否展開談判再度出現說法分歧。伊朗外交部發言人強調，戰事持續31天以來「沒有與美國進行任何談判」，但證實美方曾透過中間人提出談判請求；另一方面，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）則表示，對伊朗戰爭已「明顯超過一半進程」，但拒絕為戰事結束設定時間表。

伊朗強調：過去一個月未和美國有任何談判

伊朗外交部長發言人巴加埃（Esmaeil Baqaei）發布聲明，德黑蘭當局否認與美方直接接觸。他指出，「在這31天裡，我們沒有與美國進行任何談判」，但補充，美方確實曾提出談判請求與相關方案，並透過包括巴基斯坦在內的中間人轉達。

巴加埃強調，當前伊朗的立場十分明確，「在美國持續進行軍事侵略與入侵的情況下，我們所有努力與能力都集中在捍衛伊朗本身」。他同時指控美國破壞外交信任，表示「在不到一年內，外交已兩度遭到背叛」，顯示伊朗對重啟對話持高度保留態度。

納坦雅胡拒設戰爭結束時間表

與此同時，以色列方面則持續釋出強硬訊號。納坦雅胡接受美國電視台Newsmax訪問時表示，他不願對戰爭結束時間設定明確時程，但強調戰事「肯定已經超過一半」。

納坦雅胡並預測，伊朗的伊斯蘭共和國政權最終將「從內部崩潰」。此一說法呼應以色列近期對伊朗持續軍事打擊的戰略目標，即削弱其軍事與政治結構。

整體而言，伊朗一方面否認與美方談判、強調專注戰場防禦，另一方面以色列則認為戰局正朝有利方向推進，雙方立場差距依然明顯，也讓外界對短期內透過外交途徑結束衝突的可能性抱持保留態度。