白宮證實了　川普擬要求阿拉伯國家「支付伊朗戰爭軍費」

▲川普正考慮要求阿拉伯國家協助支付伊朗戰爭的開銷。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）於30日透露，總統川普（Donald Trump）正考慮要求阿拉伯國家協助支付伊朗戰爭的開銷。儘管德黑蘭對外態度強硬，但白宮強調雙方私下談判進展順利，川普甚至語出驚人地表示，伊朗的「政權更迭」其實已經完成。

誰來付錢？ 川普有意找阿拉伯國家「買單」

根據《路透社》報導，李維特在新聞簡報會上表示，川普對於要求阿拉伯國家負擔伊朗戰爭費用的提議展現出濃厚興趣。當被問及這些國家是否會挺身幫忙付錢時，李維特語帶保留地說，她不會代總統先行宣佈政策，但證實這確實是川普腦中的想法。

李維特指出，「我想總統會非常有興趣要求他們這麼做。我知道他有這個想法，各位之後也會聽到他針對這點發表更多看法。」

檯面下談判順利 荷莫茲海峽成關鍵

針對目前的區域情勢，萊維特透露，德黑蘭當局私下的態度與公開言論大相徑庭，伊朗已在秘密會談中同意了華盛頓提出的部分要點，「儘管大家聽到該政權在公開場合擺出姿態，還有一些不實報導，但談判仍在持續且進行良好。」

不過，川普的態度依然強硬。他在30日早些時候發出警告，若伊朗不開放荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），其能源工廠與油井將被徹底摧毀。此前，德黑蘭曾抨擊美國的和平提議「不切實際」，並向以色列發射多波飛彈攻擊。

川普：伊朗「政權更迭」已經完成

對於外界關注的政治僵局，川普29日向記者表示，他認為伊朗的「政權更迭」已經基本完成。川普解釋，原本的政權已被擊潰摧毀，「他們都死光了」，而接替的政權也已名存實亡。

川普形容，目前美國交涉的是「第三波」完全不同的人馬，「我們現在面對的是一群以前沒人交涉過、完全不同的人。我認為這就是政權更迭，且坦白說，他們一直都表現得很講理。」

盧比歐語帶保留：須做好最壞打算

儘管白宮與川普釋出樂觀訊號，但美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）30日接受《早安美國》採訪時則表現得較為謹慎。他表示，若伊朗出現更有遠見的新領導層固然是好事，但美國也必須為「事與願違」的可能性、甚至極高的機率做好準備。

李維特也強調，對於伊朗私下做出的任何承諾，美國都會進行測試，並確保德黑蘭負起責任，「如果他們不遵守私下的承諾，總統已經劃出了明確的軍事後果。」