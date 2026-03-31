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社會 社會焦點 保障人權

夫狂撩女網友「老公洗好了」　妻怒求償百萬卻吞敗

記者黃翊婷／綜合報導

一名人妻控訴，丈夫阿強（化名）和女網友小美（化名）發生婚外情，阿強不僅自稱老公，還傳送「老公洗好了！等妳」等曖昧訊息給女方，憤而對兩人提告求償100萬元。不過，彰化地院法官認為，小美從未親暱回應阿強，兩人之間可能僅止於以LINE對話虛擬互動，最終因人妻證據不足，裁定駁回。

▲▼滑手機,看手機,LINE,免費貼圖,貼圖,傳訊息。（圖／記者曾筠淇攝）

▲人妻在丈夫阿強的手機中，看見他對小美自稱「老公」。（示意圖／記者曾筠淇攝，與本案當事人無關。）

人妻在判決書中主張，她和阿強結婚多年，2024年間發現阿強經常和他人通話，因此起了疑心，加上阿強同意讓她使用手機，所以便查看通話紀錄及LINE好友名單，這才發現阿強和小美之間的曖昧對話紀錄，包含「去洗澡休息一下」、「老公洗好了！等妳」、「老公先睡了，晚安愛妳」等等。

人妻控訴，丈夫多年前曾有外遇，當時保證絕不再犯，沒想到經過短短幾年，就被她抓包這件事情，她懷疑兩人曾發生性行為，憤而決定提告求償100萬元。

對於人妻的控訴，小美辯稱，她和阿強是透過網路認識，沒有見過面，她曾告誡注意聊天用詞，但阿強要如何自稱是個人自由，她並無回應，也沒有做過任何踰矩的事情。而阿強經過法院合法通知，並未言詞辯論期日到場，也沒有提出任何書狀聲明或陳述。

彰化地院法官認為，阿強在LINE對話內容中自稱「老公」，還傳送「老公洗好了！等妳」、「老公先睡了，晚安愛妳」等訊息，小美卻是在半個小時之後才回覆「到家了」，女方確實沒有使用任何親暱用語。

法官指出，現今通訊軟體及網路交友平台眾多，因為不必與網友實體見面應對，縱使是不擅言詞之人也可以透過通訊軟體或網路平台與網友對話自如，互取綽號、暱稱，或談論虛構情節、捏造網路人格，對話往來尺度難免過於寬鬆或帶有遊戲意味，未必反應真實情感。

況且，法官表示，除了上述對話紀錄之外，並無其他證據可以證明阿強和小美曾做出侵害人妻配偶權的事情，兩人之間可能是僅止於以LINE對話虛擬互動、互取暱稱、談論日常生活或虛構生活瑣事的關係。

最終因人妻證據不足，法官裁定駁回她的訴求，全案仍可上訴。

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