千億王文洋談戀愛不只會花錢　暈船女大生讚浪漫貼心

▲宋女接受本刊專訪，詳細透露和王文洋交往期間的細節，包括自己一開始為了錢，後來卻對總裁暈船的經歷。



圖文／鏡週刊

再來就之前認子風波的宋女口中，也可見到王文洋寵愛女友、及其浪漫的一面。

當時報導中，宋女透露，一開始與王文洋往來，確實是建立在金錢之上，只是王文洋出入有名車接送，談吐風趣，出手又大方，讓她對總裁日久生情，所以暈船。

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▲宋女秀出王文洋送她的愛馬仕名包。

宋女與王文洋交往期間，除了維持性伴侶的關係外，王文洋會大方送宋女奢侈品，兩人也曾經到信義區高檔的Lawry's勞瑞斯牛肋排餐廳大啖美食，他們進入隱密性極高的包廂用餐，王文洋跟餐廳主管看來都很熟，點餐時只說「一樣」，餐點就依序上桌，彷彿自家廚房；宋女與王文洋出門時，兩人相處與一般情侶並無二致。

不僅如此，宋女透露她生日時，王文洋也會貼心準備生日禮物，有次送她一只名錶，根據宋女提供的照片，那是瑞士獨立製錶名廠Franck Muller的Long Island系列珠寶鑽錶，除了以18K玫瑰金製作，錶殼還鑲嵌144顆明亮式切割鑽石，鑽石總重約1.92克拉，面盤則為珍珠母貝材質，並飾以手工繪製的填彩牡丹圖案，樣式非常浪漫，定價84萬5千元。該名錶品牌有「獨立製錶祖師爺」的美譽，甚至曾創下鐘錶界最複雜腕錶的世界紀錄，是名流富豪們最喜歡的鐘錶品牌之一。

▲王文洋在交往期間出手大方，曾送給宋女一只被封為「獨立製表祖師爺」品牌名錶。

除了名貴手錶外，王文洋在宋小姐另一個生日，又送了一個愛馬仕柏金包當作禮物。還有一次因王文洋有特殊要求，事後為了補償宋女，又送上一只卡地亞基本款戒指。這枚卡地亞經典Love戒指也很耐人尋味，是象徵兩人愛意正濃的印記。

總之王文洋除了砸錢不手軟，對宋女的貼心程度更讓人淪陷。



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