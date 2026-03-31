從「科幻小說」到判決事實　柯文哲金流說辭遭法院打臉

▲柯文哲（中）透過木可公司賣小物等方式，侵占政治獻金逾6千萬元，遭法院認定背信。



圖文／鏡週刊

回顧京華城弊案發展，《鏡週刊》率先披露柯文哲相關金流、帳冊與人際網絡的調查報導，但多次遭其民眾黨批評為「科幻小說」，從沈柯會、政治獻金人頭匯款，到USB帳冊中的「小沈1500」，乃至橘子出境與基金會資金運用，相關內容在當時均引發強烈否認。

然而，台北地院一審判決，等於追認本刊報導為真，將多項關鍵事證納入認定基礎，判決書不僅逐一引用相關事證，更透過金流、會面紀錄與政策決策之間的關聯，建構出完整犯罪圖像，對於柯文哲「不知情」「未收賄」「資金未進入私人帳戶」等辯解，法院亦逐項駁斥。

特別在政治獻金案部分，法院認定柯對資金運用具實質控制權，並非被動接受或行政疏失，而是主動規劃與執行，使整體案件性質從「管理瑕疵」轉變為故意犯罪。而過去被視為零散線索的資訊，經過辦案人員逐步還原，形成定罪的證據體系，所謂「科幻小說」，最終在判決書中轉化為具體事實。

柯文哲過去被本刊獨家揭露曾以紙條指示「Orange出國」，在判決書中被視為重要犯後行為；法官除確認本刊報導屬實，也認為，柯文哲的這舉動顯示他有規避調查意圖，未面對自己錯誤，並據此評價柯文哲犯後態度不佳。

▲柯文哲撕毀的「木可內帳有無洩露？帳本？」「晶華→Orange出國」紙條。

一審判決後，柯文哲不改對外訴求遭「政治追殺」，但時間與節奏，已逐漸由司法程序主導，政治獻金案的二審倒數、京華城案證據補強，以及北檢接續五案並行的偵辦動作，交織出更清晰的時間軸。對柯而言，問題已不只是能否翻案，而是何時誠實面對司法裁判。



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