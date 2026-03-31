小草洗版「暴力房仲是青鳥」　台派挖出貼文反打臉

記者柯沛辰／綜合報導

台南49歲蔣姓房仲掌摑工讀生，遭各界炎上。有民眾黨支持者指出，蔣男曾到特定媒體拍照打卡，「果然是青鳥」。不過，蔣男曾針對房市政策發文罵政府，還有綠營網友挖出幸福家不動產曾邀柯文哲演講，直言蔣男「看來是小草」。雙方隔空交戰。

掌摑風波持續延燒 蔣男話題轉向政治口水

蔣姓房仲在球場施暴，遭各界洗版譴責，同時也被任職公司宣布永不聘用。對此，蔣男在臉書發布道歉聲明，希望網友們不要騷擾無辜家人。然而事件並未落幕，隨著網友們持續在臉書、PTT、Threads討論，話題逐漸往政治口水部分延燒。

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疑似有民眾黨支持者在相關文章下不停洗版，稱蔣男是「87％是青鳥」。不過，柯文哲前幕僚「小牛」柯昱安指出，蔣男關閉臉書前，曾公開發文痛罵央行及房市政策，還稱政府官員「腦殘」，顯然不是青鳥。

▲柯昱安指出，蔣男曾在臉書發文罵政府。（圖／翻攝自threads）

許多綠營網友紛紛留言，「看來是小草」、「又是小草」、「看也知道是藍白鐵粉」，但也有人提醒：「不管政治立場為何，暴力就應該譴責」、「可怕的是，立刻有假帳號塑造打人的是青鳥，這就是中國網軍利用社會時事輿論，造成族群內鬥分裂的慣用手法」。

綠營再挖幸福家邀柯演講 質疑台南白營替蔣男緩頰

另外，還有綠營網友挖出民眾黨台南市黨部代表江明宗臉書過往貼文，發現柯文哲2023年5月曾以「我的人生觀，從醫生到市長之路」為題，到幸福家不動產內部教育訓練進行特別演講，質疑「難怪台南民眾黨的江明宗發文幫他講話」引發熱議。