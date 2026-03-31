王文洋「公開20歲女友」帶回家　女兒王思涵安心了

▲2018年王文洋女兒王思涵（前排右四）與前夫黃建維（前排左二）結婚，由王文洋（前排右三）主婚；兒子王泉仁（前排右二）與麻衣（前排右一）後續也以離婚收場。（讀者提供）



圖文／鏡週刊

據了解，王文洋個性多情浪漫，過去也因此引發不少風波。女兒王思涵在御之苑豪宅與父親同住社區，也會協助留意其交友狀況。

王文洋享受含飴弄孫的生活，本刊亦多次直擊他與外孫互動的溫馨畫面。王思涵對於父親的交友情形相當關心，有時甚至會說兩句，希望他不要過於沉浸感情，以免再生事端。

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▲王思涵（右一）和父親住同社區，本刊直擊王文洋（左一）含飴弄孫的天倫之樂。

不過王思涵忙於自創奢華皮件品牌「Grace Han」的事業，經營相當成功，連英國凱特王妃都拿過Grace Han的情書包，去年才在台北開設全亞洲第一間品牌概念店，自然是分身乏術。王文洋的生活也因此較為自由，有了許多休閒時間，但就這樣爆出「千億總裁桃花劫」的新聞事件，讓王思涵頗感無奈。

而王文洋的新女友除了帶回家和家人吃飯，連公開場合都帶在身邊，不少名流都見過，這樣的穩定關係，在家人眼中也相對安心，只希望爸爸能夠開心、平安就好。

▲王文洋（左二）寵愛外孫（左一），曾多次抱著出席集團公開活動。

▲王文洋（左一）喜歡小孩，對於女兒王思涵、前媳婦麻衣（中）的孩子都相當疼愛。

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