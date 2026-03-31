杜拜港遭襲！科威特油輪「滿載原油」起火　原訂4月抵中國青島

▲科威特石油公司（KPC）旗下巨型油輪「薩勒米號」（Al-Salmi）。（圖／翻攝自MarineTraffic）



記者張方瑀／綜合報導

科威特石油公司（KPC）證實，旗下一艘滿載原油的巨型油輪「薩勒米號」（Al-Salmi）在阿拉伯聯合大公國（UAE）杜拜港錨區停泊時，遭到伊朗無人機「直接且犯罪式」的襲擊。目前船體受損嚴重並引發熊熊大火，科威特政府更緊急警告，由於該船處於滿載狀態，周邊海域恐面臨大規模漏油危機。

遭伊朗無人機直接鎖定 巨型油輪杜拜港內起火

綜合外媒報導，科威特石油公司發表聲明指出，這艘原油油輪在杜拜港停泊期間，遭到來自伊朗的直接攻擊。杜拜當局隨後也證實，這起事件涉及一架自殺式無人機，導致「薩勒米號」船體受損並隨即引發火警。

從現場回傳的資訊顯示，火勢發生後，杜拜媒體辦公室立即發表聲明，指出海上消防團隊已在第一時間趕赴現場，正全力控制火勢。

滿載原油恐外洩！緊急應變小組動員搶救

科威特石油公司警告，案發時「薩勒米號」正處於滿載狀態，船體受損後，極大機率導致原油外洩至周邊水域。目前公司已緊急動員應變小組監控局勢，並對損害程度進行精確評估。

所幸根據官方最新統計，這起襲擊事件尚未造成人員傷亡。科威特官員指出，「目前的首要任務是確保船員安全並撲滅火源，同時防止漏油污染擴大，對生態造成不可逆的影響。」

目的地曝光 原定4月抵達中國青島

根據全球船舶追蹤網站VesselFinder的資料顯示，這艘遇襲的「薩勒米號」原本正執行跨海運輸任務，目的地為中國山東省的青島港，預計將於4月20日抵達。

這起襲擊事件發生在敏感的波斯灣區域，由於當地鄰近荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），任何針對油輪的攻擊都可能引發國際能源市場震盪。目前伊朗方面尚未對此指控做出正式回應，但此次攻擊已讓中東情勢再度陷入高度緊張。