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橘子未到案　柯文哲「小沈1500」成二審重判最大變數

柯文哲（右）與貼身帳房許芷瑜（橘子，左），多次和沈慶京密會。

▲柯文哲（右）與貼身帳房許芷瑜（橘子，左），多次和沈慶京密會。

圖文／鏡週刊

柯文哲掏空眾望基金會背信案，一旦二審有罪確定，他即得入獄，京華城弊案貪污罪及侵占政治獻金案仍可上訴三審，但外界高度關注的「小沈1500」部分，二審遭翻案改重判機率非常高，屆時合併17年的刑期恐怕會再加高。

一審法院認定，柯文哲在市長任內，與威京集團主席沈慶京在市長室達成「默示對價」，以放寬容積為對價，換取金錢利益，並透過人頭政治獻金方式，收受210萬元賄款，法院據此認定柯違背職務收賄罪，判處13年徒刑。

反而「小沈1500」部分，一審法官採取相對保守態度。但合議庭判決也認證，柯文哲在USB硬碟EXCEL檔裡確實自己記載「小沈1500」，經傳喚前後記載的相關人證作證，確認記載的「謝國樑」等全部人名屬實，數字也均為金額，所以合理認定「小沈」即為沈慶京，1500也是錢。不過，因該記錄屬被告自述內容，屬於被告自白，依法不得作為唯一證據，加上缺乏其他直接證據，例如金流紀錄或證人證詞佐證，法院最終未將這1,500萬元納入收賄認定範圍。

不過法界人士認為，USB記載的「小沈1500」就是重要書證，如同內帳，何況法院已傳訊過USB上頭相關人證，確認該書證為真，實務上多數見解應該被採信為行賄證據，已經足以改判有罪，上訴二審很可能認定賄款1,500萬元存在。

其實，光是USB裡EXCEL檔「小沈1500」的重要書證就能改判柯文哲有罪，如果再加上柯文哲貼身帳房許芷瑜（橘子）回國作證更可咬死柯文哲貪污。只要關鍵的橘子或其他有見聞此事者作證，證明USB就是帳冊，或一審遭重判的沈慶京上訴二審改口認罪行賄，補強該筆款項的證據鏈，整體案件性質與量刑將出現顯著變化，柯收賄1,500萬元就更沒話說了。

本刊獨家揭發許芷瑜（橘子）在2024年8月29日大搜索時潛逃日本。

▲本刊獨家揭發許芷瑜（橘子）在2024年8月29日大搜索時潛逃日本。

「柯在一審判決前，還透過媒體訪問隔空暗示橘子別返台，顯然知道橘子一回台接受訊問，金流就會水落石出。」知情人士指出，橘子長期負責資金調度與帳務處理，掌握政治獻金與相關資金流向的第一手資料，她目前滯留海外未歸，也未接受完整調查；若她返台並配合偵訊，或相關帳冊、電子資料被取得，就可補足「小沈1500」的證據缺口。

遭通緝的許芷瑜（橘子）是柯文哲貼身帳房，她若到案，將成柯文哲二審重判關鍵。（翻攝調查局官網）

▲遭通緝的許芷瑜（橘子）是柯文哲貼身帳房，她若到案，將成柯文哲二審重判關鍵。（翻攝調查局官網）

檢調亦持續關注，一旦橘子返國或證據出現突破，京華城案在二審的量刑將明顯上升，甚至可能拉高至20年以上。法界人士認為，京華城案目前呈現「證據未完全閉合」的狀態，未來走向仍具不確定性，這種不確定性，反而可能對柯文哲更為不利。


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